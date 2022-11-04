Пятница, 4 Ноября 2022 16:42

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на встрече с делегацией миссии наблюдателей ЕС в РА возглавляемо ее главой Мареком Шчигелем представил ситуацию с безопасностью в регионе после агрессии Азербайджана в отношении территориальной целостности и суверенитета Армении 13-14 сентября.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, Мирзоян также представил позицию армянской стороны по урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном и нагорно-карабахскому конфликту.

Глава МИД РА подчеркнул важность размещения в Армении гражданской миссии ЕС, выразив уверенность, что это будет способствовать установлению стабильности и мира в регионе.

Марек Шчигель поблагодарил армянскую сторону за поддержку гражданской миссии ЕС и представил рамки их деятельности и предстоящую работу в Армении.

Стороны также обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества.

Напомним, что гражданская миссия ЕС прибыла в Армению в начале октября в составе 40 человек. Цель - мониторинг ситуации на армяно-азербайджанской линии соприкосновения войск. Миссия пробудет в Армении два месяца, согласно официальным сообщениям.