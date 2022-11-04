Пятница, 4 Ноября 2022 16:32

АрмИнфо.Совет "Национал-демократического полюса" присоединяется к заявлению десятка неправительственных организаций, с деланное 2 ноября и в котором выражается озабоченность по поводу выдвижения и избрания правящей партией "Гражданский договор" на публичные должности независимых государственных органов Республики Армения ее членов и связанных с ней лиц, занимающихся активной политикой.

В заявлении НДП отмечается, что в указанном заявлении НПО резко осуждалось такое поведение правящей политической партии, и возникло обоснованное подозрение, что правящая политическая сила идет по пути захвата государства. "Присоединяясь к заявлению, НДП вместе с тем констатирует очевидность всех шагов, посредством которых правящая политическая сила возвращает Республику Армения к полуавторитарной системе управления.

Одним из вопиющих антидемократических проявлений стала также узурпация избирательной системы, когда один из ключевых членов правящей политической силы в нарушение закона взял на себя ее руководство", - говорится в заявлении НДП.

В этом смысле, согласно заявлению НДП, логично, что зарплаты сотрудников силовых структур растут в геометрической прогрессии, ведь именно они обеспечивают преемственность власти правителей с авторитарными тенденциями. "Общество Республики Армения обязано осознать всю некомпетентность, антигосударственную, антинародную деятельность правящей политической силы, сделать из всего этого соответствующие выводы и путем политической борьбы отстранить ее от руководства страной", - подытожили в НДП