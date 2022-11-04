Пятница, 4 Ноября 2022 16:27

АрмИнфо.20 ноября состоятся выборы Президента Республики Казахстан, которые станут важной вехой в политическом и демократическом развитии страны. Хотя выборы проводятся регулярно с момента обретения независимости в 1991 году, предстоящие президентские выборы 20 ноября можно считать одними из самых значимых для будущего демократической политики в Казахстане.

Этот год был самым бурным в нашей новейшей истории. Сначала нашу страну потрясли трагические события в январе, когда в Казахстане произошла попытка вооруженного переворота. Чуть больше месяца спустя разразился конфликт в Украине, который косвенно повлиял на экономику нашей страны. Однако, несмотря на эти трудности, наш народ начал писать новую главу своего политического развития. В марте Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил конституционные реформы, направленные на изменение всей государственной модели и формы правления нашей страны путем ограничения полномочий Президента, усиления роли парламента, расширения участия граждан в политических процессах и дальнейшего укрепления защиты прав человека.

77 процентов наших граждан проголосовали за эти конституционные поправки на июньском референдуме. Это стало демонстрацией того, что представляет собой Справедливый Казахстан - нашей твердой приверженности демократическим принципам и повышению роли граждан в принятии государственных решений. Благодаря сознательному стремлению нашего народа к демократическому развитию, Казахстан стал одним из лидеров экономических, социальных и политических реформ на постсоветском пространстве.

Экономические инициативы в Казахстане направлены на диверсификацию, демонополизацию и обеспечение справедливого распределения национального дохода. Важно отметить, что по предложению Президента Токаева президентский срок был сокращен с двух пятилетних сроков до одного семилетнего периода без возможности переизбрания. Эта инициатива устранит риски монополизации власти и укрепит основные принципы демократии.

Учитывая эти существенные конституционные поправки и реформы, в сентябре действующий Президент Токаев принял решение добиваться демократического подтверждения своего мандата на фундаментальные преобразования в Казахстане в течение следующих семи лет. Наша страна меняется быстрыми темпами, и для казахстанских граждан важно высказать свое мнение о будущем направлении развития страны. Выборы дадут возможность осмыслить три года президентства Токаева и понять, согласен ли народ с видением Справедливого Казахстана.

Эти выборы также будут самыми разнообразными в истории нашей страны. В выборах участвуют шесть кандидатов с различными политическими взглядами, включая представителей оппозиции, что дает избирателям широкий выбор. Кроме того, впервые в нашей истории на пост президента претендуют две женщины. Это еще один важный шаг в продолжающемся демократическом развитии Казахстана. На протяжении многих лет Казахстан предпринимает конкретные шаги по обеспечению гендерного равенства и повышению роли женщин в бизнесе и политике. Сейчас мы наблюдаем плоды этих усилий.

Процесс выдвижения кандидатов в президенты Казахстана построен таким образом, чтобы быть открытым и справедливым. Например, все кандидаты должны получить подписи от 1% зарегистрированных избирателей Казахстана - около 118 000 человек. Шесть кандидатов, представляющих различные политики и видение страны, получили поддержку многих граждан. Это еще одно доказательство демократии в действии.

Конечно, крайне важно обеспечить, чтобы выборы были свободными и справедливыми.

Не секрет, что наш регион все еще развивает необходимые демократические механизмы для обеспечения полностью открытых выборов. Предыдущие выборы проходили под наблюдением Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и многих других международных организаций. Казахстан всегда приветствовал наблюдателей и их конструктивную обратную связь, и наша страна обеспечит все условия для их участия на предстоящих выборах. Представители Армении на постоянной основе участвуют в наблюдении за выборами в Казахстане. На предстоящих президентских выборах в нашей стране также планируется участие представителей Центральной избирательной комиссии, Национального Собрания, общественных и экспертных организаций Армении в качестве международных наблюдателей.

Учитывая значительные глобальные геополитические вызовы, предстоящее голосование важно не только для Казахстана, но и для международного сообщества. Как страна, расположенная между Азией и Европой, Казахстан играет ключевую роль в содействии торговле между двумя регионами. Учитывая дружественные дипломатические связи со всеми сторонами, мы также готовы внести свой вклад в разрешение конфликта в Украине. С экономической точки зрения, правительство Казахстана также активно улучшает инвестиционный климат, делая нашу страну лучшим местом для инвестиций в регионе. Эта целенаправленная политика будет продолжена и после выборов нового президента.

С обретением независимости и установлением дипломатических отношений межгосударственное сотрудничество между Казахстаном и Арменией развивается в духе партнерства и взаимовыгодного сотрудничества.

Интенсивность встреч руководителей наших стран как в двустороннем, так и многостороннем форматах является свидетельством плодотворного диалога на высшем и высоком уровнях. 25 февраля этого года в ходе рабочего визита Премьер-министра Армении Н.Пашиняна в Астану в рамках участия в заседании Евразийского межправительственного совета состоялась его двусторонняя встреча с Президентом Казахстана К.Токаевым, во время которой были обсуждены вопросы развития двустороннего сотрудничества. 21-22 октября т.г. состоялся рабочий визит в Ереван Премьер-министра РК А.Смаилова для участия в заседании Евразийского межправительственного совета.

Казахстан и Армения активно взаимодействуют в рамках ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, а также по линии ООН, ОБСЕ и других международных организаций. Большой вклад в дальнейшее развитие и укрепление сотрудничества между нашими странами внес рабочий визит в Ереван в июне т.г. Заместителя Премьер-министра – Министра иностранных дел РК М.Тлеуберди, который принял участие в заседании СМИД ОДКБ.

Мы видим, что широкий позитивный отклик в Армении находит политика Казахстана, направленная на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, где особую роль играет Ассамблея народа Казахстана, объединяющая представителей всех проживающих в стране этнических общин. Важно отметить, что в Казахстане проживают более 130 этносов и 17 религиозных конфессий. При таком многообразии страна выработала уникальную модель межэтнического единства и сумела обратить разнообразие общества себе на пользу на фоне глобальных и региональных, конфессиональных, социальных, культурных, языковых и этнических противоречий. Отрадно видеть, что в политической, экономической, общественной и культурной жизни Казахстана активно участвует армянская диаспора, которая составляет более 25 тыс. чел. В настоящее время в стране функционируют 18 армянских культурных центров. При армянских общинных организациях действуют 18 воскресных школ, 11 танцевальных коллективов, 3 музыкальных хора и художественная галерея «Арвест». Армянская диаспора в Казахстане является «живым мостом» между нашими странами и народами.

Межпарламентское взаимодействие между Казахстаном и Арменией осуществляется на традиционно высоком уровне. В парламентах двух стран активно функционируют Группы дружбы. На регулярной основе проводятся встречи Спикеров Сената и Мажилиса Парламента РК с Председателем Национального Собрания РА на полях МПА СНГ, ПА ОДКБ, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, Межпарламентского союза, в ходе которых стороны обмениваются мнениями по широкому кругу вопросов межпарламентского сотрудничества. 28 марта 2022 года в г.Алматы состоялась встреча Председателя Сената Парламента РК М.Ашимбаева с Председателем Национального Собрания РА А.Симоняном в рамках мероприятия, посвященного 30-летию Межпарламентской ассамблеи СНГ. 6 июня 2022 года состоялся рабочий визит Председателя Мажилиса Парламента РК Е.Кошанова в Ереван, во время которого он принял участие в заседании Совета ПА ОДКБ и провел встречу с Председателем Национального Собрания РА А.Симоняном.

В настоящее время динамично развивается взаимовыгодное сотрудничество между нашими странами в торгово-экономической сфере. Важным инструментом активизации казахско-армянского торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия является совместная Межправительственная комиссия (МПК) по экономическому сотрудничеству, 8-ое заседание которой состоялось в г.Нур-Султане 26 мая 2021 года. По итогам заседания МПК достигнуты договоренности по наращиванию взаимной торговли и инвестиций, реализации совместных кооперационных проектов в сфере промышленности, высоких технологий и космических разработок, науки, сельского хозяйства, транспорта, туризма, образования, здравоохранения, культуры, спорта, охраны окружающей среды, межрегионального взаимодействия.

Торгово-экономические отношения между нашими странами активно развиваются в рамках евразийской интеграции. По данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, в Казахстане зарегистрировано более 300 юридических лиц, филиалов и представительств с армянским участием. В Казахстане успешно работают армянские предприниматели в дорожно-строительной отрасли, ювелирной сфере, секторе сервисных услуг и др. Перспективным направлением в рамках двустороннего экономического сотрудничества является сфера высоких технологий, а также внедрение инноваций в области образования и науки.

В последнее время наблюдается устойчивая тенденция роста взаимной торговли между нашими странами. По данным Бюро национальной статистики Агентства РК по стратегическому планированию и реформам, объем двустороннего товарооборота по итогам 2021 года увеличился на 26% по сравнению с предыдущим годом. При этом казахстанский экспорт вырос на 30%, импорт – на 22%. За 8 месяцев 2022 года казахстанско-армянский товарооборот увеличился на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Культурно-гуманитарное и научно-образовательное взаимодействие между Казахстаном и Арменией развивается на базе межправительственного Соглашения о сотрудничестве в области культуры от 6 ноября 2006 года и Соглашения между Правительствами РК и РА о сотрудничестве в области образования и науки от 26 апреля 2010 г. Также подписан Меморандум о сотрудничестве между Национальным центром рукописей и редких книг Министерства культуры РК и армянским Институтом древних рукописей Матенадаран. В 2020 г. в Ереванском государственном университете создан и активно действует Центр казахского языка, культуры и истории им. Абая, где проходят занятия по изучению казахского языка для армянских студентов. В рамках 175-летнего юбилея великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева в Ереване авторским коллективом во главе с профессором ЕГУ А.Сафаряном совместно с Посольством Казахстана впервые на армянском языке были изданы «Слова назидания» Абая, фундаментальная антология казахской литературы, а также новая редакция романа-эпопеи Мухтара Ауэзова «Путь Абая».

Все это свидетельствует о важности расширения и укрепления многопланового казахско-армянского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Общая история и глубокие культурные связи между Казахстаном и Арменией, сложившиеся дружественные отношения на двустороннем и многостороннем уровнях являются прочной основой для развития и углубления взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами и народами.

За последние 30 лет народ Казахстана создал стабильное, процветающее и инклюзивное общество. Осуществление нашего демократического права путем всенародного голосования поможет укрепить достигнутое. После избрания нового президента наша страна продолжит развивать тесные связи между Казахстаном и Арменией. Учитывая сложившийся прочный фундамент двустороннего сотрудничества и взаимодействия, есть все основания с оптимизмом смотреть на будущее отношений между нашими странами.

Б.Б. Иманбаев

Посол Республики Казахстан

в Республике Армения