Пятница, 4 Ноября 2022 12:08

АрмИнфо.В Армении планируется пересмотреть формулу расчета военной пенсии. Об этом 4 ноября на совместном заседании комиссий Национального Собрания РА при обсуждениях по проекту государственного бюджета страны 2023 года заявил министр труда и социальных вопросов РА Нарек Мкртчян.

Он отметил, что размер военной пенсии за каждый год военной службы в следующем году составит 1700 драмов вместо нынешних 1600 драмов. Также планируется пересмотреть размер пенсии по инвалидности военнослужащего. В частности, для инвалидов первой группы рядового состава размер пенсии составит 50,6 тыс драмов вместо 36 тыс в настоящее время, второй группы - 41,4 тыс драмов вместо 36 тыс драмов, третьей группы - 38 тыс драмов вместо 33 тыс драмов. Пенсии семьям погибших военнослужащих срочной службы с июля 2023 года составят 38 тыс драмов вместо нынешних 33 тыс драмов.

Средний размер пособия, которое предоставляется 89629 семьям, с июля следующего года составит 33, 350 тыс драмов .