Пятница, 4 Ноября 2022 12:06

АрмИнфо. В 2023 году минимальный размер пенсий в Армении составит 31,6 тыс драмов. Об этом 4 ноября в ходе слушаний в комиссиях Национального Собрания РА по проекту государственного бюджета страны 2023 года заявил министр труда и социальных вопросов РА Нарек Мкртчян.

По его словам, с 1 июля 2023 года минимальный размер пенсий будет равен 36 тыс драмам. С сентября текущего года базовый размер пенсий установлен в размере 21 тыс драмов вместо 18 тыс драмов, а с 1 июля 2023 года он будет повышен до 36 тыс драмов. Стаж за каждый трудовой год с 1 июля 2022 года установлен в размере 525 драмам. В этой связи, как подчеркнул министр, в следующем году будет пересмотрена ставка стажа граждан за каждый трудовой год с установлением единой стоимости.

Министр подчеркнул, что в следующем году продолжится начавшийся с сентября 2022 года процесс повышения пенсий. В этой связи, предусмотрено принять ряд законов, которые будут направлены на реформы в системе пенсионного обеспечения.