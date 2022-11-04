Пятница, 4 Ноября 2022 12:06

АрмИнфо. В Армении разрабатывается новая программа занятости населения. Об этом 4 ноября в парламентских комиссиях при обсуждениях по проекту государственного бюджета страны 2023 года заявил министр труда и социальных вопросов РА Нарек Мкртчян.

Он отметил, что в целях активизации рынка труда готовится электронная биржа труда, которая разработана в рамках грантовой программы, финансируемой Евразийским банком развития. Общая стоимость данного проекта составляет 308,7 млн драмов. Программа завершится до конца текущего года и заменит информационную систему <Горц> (<Работа>). В результате реализации программы у граждан, ищущих работу, появится возможность в режиме онлайн трудоустроиться. Также в электронной форме граждане получат возможность быть зарегистрированными в государственной системе занятости, и получить статус безработных, дающим право на получение пособия. В свою очередь, у работодателей появится возможность выбора нужных им работников и восполнения кадрового потенциала. С внедрением новой программы у кабмина будет возможность вести контроль за рынком труда, что даст возможность регулировать имеющиеся проблемы с внедрением различных правовых механизмов, в том числе, и принятием законодательных актов.