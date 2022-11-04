Пятница, 4 Ноября 2022 12:05

АрмИнфо.В 2023 году в Армении продолжится реализация программы по улучшению демографической ситуации. Об этом 4 ноября в ходе слушаний в комиссиях Национального Собрания РА по проекту государственного бюджета страны 2023 года заявил министр труда и социальных вопросов РА Нарек Мкртчян.

По его словам, на реализацию программы из государственного бюджета будет направлено 51,3 млрд драмов, что на 63,2% превышает объемы финансирования в текущем году. В частности, существенно возрастут размеры пособий по уходу за детьми до 2 лет. Так, вместо 9,3 млрд драмов, выделенных на 2022 год, в 2023 году на эти цели будет направлено 20,3 млрд драмов. Министр напомнил, что матерям детей, родившихся после 1 января 2023 года, будет предоставляться пособие, независимо от регистрации по месту жительства. В результате, количество бенефициаров увеличится за счет неработающих граждан, а также матерей, которые работают по сдельной системе, но не находятся в декретном отпуске. Матерям, которые находятся в отпуску в связи с уходом за детьми, размер пособий будет определяться на основе процентов, установленных правительством страны по отношению к минимальному размеру заработной платы, а матерям, работающим по сдельной системе, но не находящихся в декретном отпуску, не больше 85% от размера пособия. Матерям, проживающим в сельской населенной местности, находящимся в отпуску по случаю ухода за детьми, размер пособия с 1 января 2023 года составит 37,5 тыс драмов, во всех остальных случаях он будет равен 31,6 тысяч драмам против 28,6 тыс драмов в настоящее время. Для работающих матерей, проживающих в сельской местности и находящихся в отпуске по уходу за детьми, размер пособия составит 69,1 тысяч драмов. В следующем году сохранятся установленные на текущий год размеры единовременных пособий по рождению ребенка. На эти цели в 2022 году будет направлено 19,8 млрд драмов для выплат пособий на 36024 родившихся детей.

В целях содействия многодетным семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, будет реализована программа по погашению ипотечных кредитов. На эти цели в 2022 году будет направлено 1,2 млрд драмов, а в 2023 году объемы расходов составят 1,290 млрд драмов.

Отметим, что всего объемы финансирования сферы труда и социальных вопросов из госбюджета Армении будет направлено 644,8 млрд драмов, что на 11,9% превысит объемы финансирования в текущем году, на который выделено 579,8 млрд драмов.