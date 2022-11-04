Пятница, 4 Ноября 2022 12:04

АрмИнфо.Вопросы, связанные с развитием армяно-китайского сотрудничества в области прав человека для достижения прогресса в урегулировании существующих в Армении отраслевых проблем были в центре обсуждений между председателем Постоянной комиссии НС по защите прав человека и общественным вопросам НА РА Тагуи Товмасян и послом Китая в РА Фань Юном.

Как сообщила сама Товмасян, она поздравила посла в связи с переизбранием Си Цзиньпина на пост Генерального Секретаря ЦК Коммунистической партии Китая.

"В то же время я выразила благодарность за поддержку армянскому народу. Я подчеркнула наличие не только экономической, но и цивилизационной составляющей сотрудничества, готовность к контактам в гуманитарных вопросах. Я также предложила организовать обучение китайскому языку, особенно в областях РА, которые нуждаются в нашем внимании больше, чем когда-либо", - сообщила Товмасян.

В свою очередь Фань Юн коснулся шагов по преодолению бедности в Китае, в результате которых достигнут ощутимый прогресс в вопросах Защиты прав человека. "Произошла модернизация, мы учли опыт разных стран, но пошли по китайскому пути. И мы готовы поделиться нашим

опытом с армянской стороной

В этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Арменией и Китаем. Китай рядом с армянским народом, всегда с готовностью реагировал на нужды армянского народа, и будет рад оказать необходимую помощь" - подытожил посол Китая.