Пятница, 4 Ноября 2022 12:04

АрмИнфо. ЕС высоко оценивает конструктивную атмосферу, в которой проходила встреча пограничных комиссий Армении и Азербайджана. Об этом говорится в заявлении ЕС по итогам третьего заседания армяно- азербайджанской комиссии по демаркации и пограничной безопасности.

"3 ноября ЕС принял и открыл в Брюсселе 3-е заседание пограничных комиссий Армении и Азербайджана.

Эта встреча последовала за договоренностями, достигнутыми на высшем уровне между президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, президентом АР Ильхамом Алиевым и премьер-министром РА Николом Пашиняном в ходе их трехсторонних встреч в Брюсселе.

ЕС высоко оценивает конструктивную атмосферу, в которой проходила встреча, и готовность сторон продолжать работу над решением вопросов, связанных с границей, а также над улучшением ситуации в области безопасности", - говорится в заявлении ЕС.

Отметим, что 3 ноября в Брюсселе состоялось третье заседание комиссий по делимитации и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджана. Как сообщили в МИД Армении по итогам заседания, "с целью определения правовых рамок совместной деятельности комиссии, стороны согласились ускорить работу по согласованию порядка совместной деятельности комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном и Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией". Добавим также, что эта уже третье заседание комиссии. Вторая прошла в августе в Москве, а первая 24 мая на армяно-азербайджанской границе