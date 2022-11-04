Пятница, 4 Ноября 2022 12:02

АрмИнфо. НАТО поддерживает нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном и приветствует усилия ЕС в этом направлении. Так отреагировал спецпредставитель НАТО на Кавказе и Центральной Азии Хавьер Коломина на брюссельскую встречу представителей Армении и Азербайджана по демаркации.

"Хорошая новость: наши партнеры обсуждают делимитацию границ, что необходимо для повышения безопасности на местах. НАТО поддерживает нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном и приветствует усилия ЕС в этом направлении, в том числе проведение этих переговоров и запуск мониторинговой миссии ЕС", - отметил Коломина в своем Twitter.

Отметим, что 3 ноября в Брюсселе состоялось третье заседание комиссий по делимитации и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджана. Как сообщили в МИД Армении по итогам заседания, "с целью определения правовых рамок совместной деятельности комиссии, стороны согласились ускорить работу по согласованию порядка совместной деятельности комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном и Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией". Добавим также, что эта уже третье заседание комиссии. Вторая прошла в августе в Москве, а первая 24 мая на армяно-азербайджанской границе.