Пятница, 4 Ноября 2022 11:59

АрмИнфо.Владимир Путин вручил Гурбангулы Бердымухамедову орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Награждение состоялось в четверг в Кремле во время встречи президента России с председателем Народного совета Национального собрания Туркменистана, – сообщает kremlin.ru.

«Вы внесли огромный вклад в развитие наших двусторонних межгосударственных отношений. Это касается всех сфер деятельности – и гуманитарной, и экономической. При Вашем непосредственном и прямом участии отношения между Россией и Туркменистаном вышли на очень высокий, практически союзнический уровень стратегического партнёрства. Имея в виду все эти достижения, мы приняли решение о награждении Вас государственной наградой России – орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Это высокая награда полностью соответствует тому вкладу, который Вы внесли в развитие межгосударственных связей», – сказал Путин на церемонии, вручая орден.

Гурбангулы Бердымухамедов, в свою очередь, отметил, что Туркменистан и Российская Федерация «временем и жизнью» доказали стратегическое партнёрство между странами и, что эти связи из года в год поступательно крепнут и расширяются.

«Я бы сказал у человека редко бывают такие знаковые и исторические дни – я получил высокую государственную награду Российской Федерации, что еще раз доказывает, что народы Туркменистана и России в действительности всегда держали узы добрососедства и сотрудничества. И отрадно, что мы с Вами тоже внесли историческую лепту в эти взаимоотношения», – сказал Бердымухамедов.

Орден «За заслуги перед Отечеством» является второй по значимости государственной наградой России после Ордена святого апостола Андрея Первозванного.