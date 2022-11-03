Четверг, 3 Ноября 2022 23:35

АрмИнфо.В Брюсселе 3 ноября под председательством вице-премьера правительства Армении Мгера Григоряна и вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева состоялось третье заседание Комиссии по делимитации и пограничной безопасности и Госкомиссии по делимитации границы между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.

Как сообщает пресс-служба армянского МИД, перед началом заседания генеральный секретарь Европейской службы внешних связей Стефано Саннино приветствовал делегации Республики Армения и Азербайджанской Республики, пожелал успеха работе комиссий и подтвердил готовность Европейского Союза к дальнейшему содействию в вопросах регулирования отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.

Вице-премьер-министр РА Мгер Григорян и вице-премьер-министр Армении Шахин Мустафаев в своих приветственных речах выразили благодарность Совету ЕС за хорошую организацию встречи.

С учетом договоренностей, достигнутых в разных форматах на уровне руководителей Республики Армения и Азербайджанской Республики, стороны продолжили обсуждение вопросов демаркации границы, коснувшись организационных и процедурных вопросов.

В целях формирования правовых основ совместной деятельности комиссий стороны договорились ускорить работу по согласованию порядка совместной деятельности комиссии по делимитации и пограничной безопасности и Госкомииссии по делимитации госграницы между РА и АР.

Стороны договорились определить дату и место проведения четвертого заседания комиссий.