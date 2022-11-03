Четверг, 3 Ноября 2022 20:52

АрмИнфо.Сенат Франции 15 ноября рассмотрит резолюцию о введении санкций против Азербайджана и с требованием немедленного вывода азербайджанских войск с территории Армении. Резолюция призывает обеспечить соблюдение заявление от 9 ноября 2020 года и оказать содействие любой инициативе, направленно на установление прочного мира между двумя странами. Проект резолюции опубликован на сайте ведомства.

Резолюция представлена сенаторами Брюно Ретайо, Кристианом Камбоном, Элиан Ассасси, Патриком Каннером, Эрве Марселем и Жильбер-Люком Девиназом.

В резолюции, в частности, отмечается: <Учитывая статью 34-1 Конституции, Принимая во внимание Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 г., Принимая во внимание Североатлантический договор от 4 апреля 1949 г., Принимая во внимание Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 4 января 1969 г., Принимая во внимание резолюцию 60/1 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 16 сентября 2005 года об ответственности по защите, Учитывая соглашение о прекращении огня от 9 ноября 2020 года, Принимая во внимание резолюцию (2020-2021) № 26 о необходимости признания Нагорно- Карабахской Республики, принятую Сенатом 25 ноября 2020 года, Считая, что неоднократные агрессии азербайджанских вооруженных сил в Нагорном Карабахе, а также в южных и юго-восточных районах Армении представляют собой нарушение суверенитета этого государства и соглашений о прекращении огня, заключенных между двумя сторонами; Учитывая, что отчеты Европейской комиссии против расизма и нетерпимости Совета Европы и Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации свидетельствуют о невозможности армянского населения жить свободно в Азербайджане; Учитывая, что безопасность и свобода армянского населения, проживающего в Нагорном Карабахе, не гарантируется Азербайджанской Республикой; Учитывая, что нагорно-карабахский конфликт и конфликт между Азербайджаном и Арменией происходят в особенно нестабильном регионе, близком к Европейскому союзу, и несут риск эскалации с потенциальным вовлечением региональных держав; Учитывая, что мирные переговоры под эгидой Европейского Союза страдают от последствий конфликта между Россией и Украиной и стратегических вопросов, связанных с энергетической автономией Европейского Союза; Принимая во внимание усилия, предпринимаемые Францией с 1994 года в рамках Минской группы, сопредседателями которой она является наряду с Россией и США, для достижения мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта; рассмотрение влияния украинского конфликта на способность Минской группы выполнять свою миссию; учитывая, кроме того, что этому процессу постоянно препятствует обращение Азербайджана к военному решению; Принимая во внимание осуждение международного сообщества и проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН по просьбе председательствующей в нем Франции

Решительно осуждает новые военные агрессии Азербайджана, совершенные в начале августа 2022 года в Лачинском коридоре, связывающем Армению со столицей Нагорного Карабаха Степанакертом, и 13 и 14 сентября 2022 года против южных районов и юго-восточной территории Республика Армения в нарушение ее суверенитета, международных соглашений и Устава Организации Объединенных Наций; Призывает к немедленному и безоговорочному выводу на исходные позиции азербайджанских сил и их союзников с суверенной территории Армении и Лачинского коридора, безопасность и неизменный статус которых должны быть обеспечены, согласно условиям ноябрьского соглашения о прекращении огня от 9 ноября 2020 года; Призывает в будущем власти Азербайджана и всех их партнеров в регионе, в частности Турцию, уважать территориальную целостность, суверенитет и независимость Армении в соответствии со своими и международными обязательствами; Призывает к немедленному и безоговорочному освобождению и репатриации всех армянских военнопленных;

осуждает нарушения Азербайджаном Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 4 января 1969 года и призывает власти Азербайджана уважать международные соглашения и конвенции, направленные на обеспечение безопасности армянского населения и его право жить в мире и свободе, право на возвращение перемещенных лиц и сохранение армянского культурного и религиозного наследия;

предлагает Правительству работать решительно, чтобы Совет Безопасности Организации Объединенных Наций обратился в Международный уголовный суд в связи с агрессией Азербайджана на суверенной территории Республики Армения, в том числе для расследования массовых преступлений и военных преступлений;

Призывает правительство учесть все дипломатические и экономические последствия этих новых нападений и рассмотреть вместе со своими европейскими партнерами самые решительные меры, включая конфискацию активов азербайджанских лидеров и эмбарго на импорт газа и нефти из Азербайджана, санкционировавших военную агрессию, осуществленную азербайджанскими вооруженными силами на территории Республики Армения в нарушение ее суверенитета; предлагает правительству рассмотреть возможность создания гуманитарного офиса в Нагорном Карабахе; предлагает правительству всеми средствами продемонстрировать поддержку Франции Армении, рассмотрев, в частности, вопрос об укреплении обороноспособности Армении с целью обеспечения ее территориальной целостности; предлагает Правительству безотлагательно предпринять любую инициативу, чтобы гарантировать безопасность армянского населения и Армении в пределах ее международно признанных границ, и запросить с этой целью развертывание сил по взаимодействию под эгидой международного сообщества; вновь подтверждает необходимость признания Нагорно-Карабахской Республики и превращения этого признания в инструмент переговоров с целью установления прочного мира; призывает правительство сделать все возможное для обеспечения того, чтобы Азербайджан безотлагательно и мирно включился в процесс переговоров по дипломатическим каналам в целях достижения прочного мира на Южном Кавказе>.