Четверг, 3 Ноября 2022 20:19

АрмИнфо.Начальник Полиции РА, генерал-майор полиции Ваге Казарян 3 ноября принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Армении Болата Иманбаева.

Как сообщает пресс-служба полиции РА, приветствуя гостя, Ваге Казарян отметил тесное сотрудничество полиции Армении и МВД Казахстана как в рамках двусторонних, так и международных организаций. Казарян представил подробности проводимых реформ в полиции РА. Выразив признательность за теплый прием, Болат Иманбаев передал начальнику Полиции РА приветствие и наилучшие пожелания министра внутренних дел Казахстана.

Посол также выразил положительное мнение о реформах, проводимых в полиции Армении. Болат Иманбаев, высоко оценив 30-летнее тесное сотрудничество между Арменией и Казахстаном, представил реформы, осуществленные в ряде секторов Казахстана. На встрече также обсуждались вопросы внедрения цифровых систем регулирования и контроля дорожного движения. Было принято решение продолжить дальнейшие встречи и обсуждения в этом направлении.