Четверг, 3 Ноября 2022 19:16

АрмИнфо. В шестом гарнизонном следственном отделе Главного военного следственного управления Следственного комитета Армении завершилось предварительное следствие по части 10 офицеров в рамках уголовного производства, возбужденного по факту отказа военнослужащими от выполнения своих обязанностей в условиях военного положения.

Как сообщает пресс-служба следственного органа, в результате предпринятых масштабных следственных и процессуальных действий выявлен ряд обстоятельств. В частности, получены фактические данные о том, что в ходе агрессивной войны, развязанной военно- политическим руководством Азербайджана против Арцаха 27 сентября 2020 г, в условиях объявленого военного положения, согласно приказу командира N-ой воинской части от 18 октября 2020 года, личный состав 2-го стрелкового батальона в/ч отправился участвовать в боевых действиях. Однако ряд военнослужащих батальона, в том числе командир и девять офицеров, по дороге отказались от выполнения отдельных обязанностей военной службы и вернулись к месту постоянной дислокации воинской части.

При совокупности достаточных доказательств командиру батальона и 9 офицерам предъявлено обвинение: согласно части 3 статьи 364 УК РА, принятой 18 апреля 2003 года (соответствует части 3 статьи 529 УК РА, вступившей в силу 1 июля 2022 года).

В отношении указанных 10 сотрудников возбуждено новое производство, которое с обвинительным заключением направлено надзирающему прокурору для решения вопроса о направлении их в суд