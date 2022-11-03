Четверг, 3 Ноября 2022 19:15

АрмИнфо. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в Москве провел двусторонние встречи с коллегами из Азербайджана и Армении, в числе прочего обсуждались вопросы региональной безопасности, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

Переговоры состоялись "на полях" проходящей в российской столице десятой ежегодной встречи секретарей советов безопасности СНГ.

"В том числе, с секретарем совета безопасности Азербайджанской Республики Рамилем Усубовым обсужден ряд вопросов безопасности в регионе, а также дальнейшие мероприятия российско-азербайджанского взаимодействия в области информационной безопасности и противодействия терроризму", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Кроме того, собеседники подписали план сотрудничества по линии советов безопасности обеих стран на 2023-2024 годы, подчеркнув, что реализация данного плана послужит укреплению союзнических отношений между Россией и Азербайджаном.

"С секретарем Совета безопасности республики Армения Арменом Григоряном рассмотрены вопросы российско-армянского сотрудничества по широкому кругу вопросов национальной и региональной безопасности, а также взаимодействие в рамках ОДКБ", - отмечается в пресс-релизе. -