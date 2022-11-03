Четверг, 3 Ноября 2022 19:13

АрмИнфо.В Брюсселе проходит заседание армяно-азербайджанской комиссии по делимитации и пограничной безопасности. Об этом сообщил в Twitter генеральный секретарь Службы внешних действий Европейского Союза Стефано Саннино.

"Мы рады приветствовать армянскую и азербайджанскую пограничные комиссии во главе с заместителями премьер-министров Мгером Григоряном и Шахином Мустафаевым в Брюсселе для проведения их третьего заседания. Европейский союз призывает стороны предпринять шаги для улучшения безопасности в регионе и достижения прогресса в делимитации", - отметил представитель ЕС.

Отметим, что 24 мая, в рамках выполнения достигнутых между Арменией и Азербайджаном договорённостей и на основании соответствующих распоряжений, на армяно-азербайджанской межгосударственной границе состоялась первая встреча вице- премьера Армении Мгера Григоряна и вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева в формате совместной работы комиссий по вопросам делимитации и безопасности границы между РА и АР. Согласно МИД РА, стороны подтвердили готовность в рамках Комиссий вести работу по делимитации и другим соответствующим вопросам, включая обеспечения безопасности на границе. Были обсуждены также организационные и процедурные вопросы совместной деятельности Комиссий. Наряду со встречами на межгосударственной границе, стороны пришли к согласию о целесообразности использования различных площадок для проведения последующих встреч. Вторая встреча прошла в Москве в августе текущего года.