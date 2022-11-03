Четверг, 3 Ноября 2022 19:13

АрмИнфо.Заместитель министра иностранных дел РА Паруйр Ованнисян принял депутатов Европарламента от Армении, бывшего вице- президента Совета Европы Фабио Массимо Кастальдо и Ларса Патрика Берга.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, в ходе встречи стороны обсудили ситуацию с безопасностью, создавшуюся в регионе Южного Кавказа и у границ Армении, и важность развертывания в этом контексте миссии наблюдателей ЕС.

Заместитель министра подробно представил обстановку в Нагорном Карабахе, а также ситуацию, созданную вторжением азербайджанских вооруженных сил на суверенную территорию Армении, а также проблемы, связанные с армянскими военнопленными.

Обсужден ряд вопросов повестки дня партнерства РА-ЕС, в том числе перспективы углубления межпарламентского сотрудничества.

Паруйр Ованнисян высоко оценил принципиальную позицию Европарламента в вопросах, имеющих первостепенное значение для армянской стороны, что отражено в соответствующих резолюциях и докладах.

Отметив, что дружба с Арменией основана на общей системе ценностей, депутаты Европарламента подтвердили свою готовность поддерживать демократию в Армении.