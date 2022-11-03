Четверг, 3 Ноября 2022 19:12

АрмИнфо.Второй президент Армении Роберт Кочарян призвал принять участие в митинге, который созывает 5 ноября движение "Сопротивление", требующее отставки действующего премьера РА и его команды.

"Нельзя отчаиваться. Борьба должна быть продолжена и в Арцахе, и в Армении. Присоединяйтесь!", - написал Роберт Кочарян.

Ранее из офиса Кочаряна сообщили, что второй президент Армении примет участие в митинге.

Отметим, что 30 октября, после масштабного митинга в Арцаха депутат фракции "Айастан", координатор Движения Ишхан Сагателян сообщил, что Движение "Сопротивление" 5 ноября в 15:00 созывает общереспубликанский митинг в Ереване в поддержку Арцаха.

"Арцах встал на ноги. В Арцахе витает дух 1988 года. Мы долго ждали этого дня. Арцах един. Арцах владеет своей государственностью. Сегодня были четкие сообщения из Арцаха. Арцах никогда не был и не будет в составе Азербайджана. Это неприемлемо для Республики Арцах, народа Арцаха.

Любая попытка присоединения Арцаха к Азербайджану. Арцах тоже говорит очень четко. Ни один орган Республики Армения не вправе подписывать какой-либо документ, в котором будет поставлено под сомнение существование суверенной Республики Арцах.

Арцах призывает армян всего мира продолжать поддерживать Арцах, защищать права Арцаха, стоять за Арцах.

Наш долг и ответственность - прислушаться к голосу Арцаха. Как армянин, как гражданин Республики Армения, как достойный человек, встаньте на защиту Арцаха и Армении. Армения должна стоять рядом с Арцахом, армяне должны стоять за свою Родину. Всеармянское единство

вокруг суверенитета, безопасности и государственности Арцаха и Армении. Без Арцаха нет Армении. Без Арцаха нет мира", - написал Сагателян.