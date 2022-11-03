|Ереван и Баку договорились ускорить работу по согласованию порядка совместной деятельности Комиссий: МИД РА
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|Армения заинтересована в использовании коммуникационных путей, проходящих через территорию Азербайджана: Секретарь СБ
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|В Брюсселе проходит заседание армяно-азербайджанской комиссии по делимитации
|Замглавы МИД Армении рассказал европейским депутатам об азербайджанской агрессии
|Роберт Кочарян призвал принять участие в митинге 5 ноября
|Замгенсека ОДКБ: сохраняется опасность эскалации между Арменией и Азербайджаном
|Азербайджан не позволил мониторинговой миссии Европарламента посетить линию соприкосновения с азербайджанской стороны
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Министр: В 2023 году Армения откроет свое посольство в Уругвае
|ВС Азербайджана продолжают незаконно контролировать десятки квадратных километров территории Армении: Секретарь Совбеза РА
|Суикасян Керобяну: 14,1%-й рост экономики - результат известных событий!
|Евродепутат: Не может быть справедливых переговоров, когда у тебя в руках оружие - это уже шантаж
|Итальянский политик: Арцах сам должен решить вопрос своего статуса
|Глава АРАРАТБАНКА избран председателем Совета СБА
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|В отношениях с Венгрией имеется осторожный оптимизм - замминистра
|Бегларян: Арцах все еще находится в кризисной ситуации
|МИД: Ереван и Тегеран не имеют разногласий по большинству вопросов
|В работе посольств Армении за рубежом вопросы, связанные с внешнеэкономической деятельностью являются одними из приоритетных - Борис Саакян
|Армения расширяет ограничения для лиц, допущенных к гостайне и ужесточает санкции
|Граждане проявили живой интерес к бесплатным курсам стрельбы, организованные Минобороны Армении
|Французский парламентарий: Армения одинока перед лицом угроз
|Переговоры в Праге и Сочи зафиксировали границу между Арменией и Азербайджаном и факт азербайджанской агрессии: Пашинян
|Захарова: Не считаем корректным выносить часть вопросов, обсуждаемых лидерами России, Армении и Азербайджана в Сочи на публичное обсуждение
|Сопрано Хибла Герзмава впервые выступит в Армении
|Фестиваль <Ереванские перспективы> подарит жителям и гостям столицы незабываемый концерт с участием всемирно известных музыкантов - Николая Луганского и Шарля Дютуа
|Депутат: складывается впечатление, что территория Армении не имеет стратегического значения для ОДКБ
|Армения заявила о расторжении контракта с иорданской компанией, сорвавшей поставки вооружений
|Настало время открыть турецко-армянскую границу - Пайлан
|В армянской столице пройдет вечер памяти Арно Бабаджаняна <Однажды в Ереване>
|Омбудсмен Армении: Участие женщин в миростроительстве и безопасности - это не вопрос обеспечения гендерного равенства
|Пашинян заверяет, что существенный рост расходов на оборону не противоречат мирной повестке правительства РА
|Захарова: Проблематика разблокирования транспортных связей в регионе обсуждалась на саммите лидеров Армении, Азербайджана и России в Сочи
|Джазовый оркестр Армении представит концертную программу ART OF BIG BAND в рамках международного фестиваля Yerevan Jazz Fest
|В партии <Гражданский договор> не обобщены результаты прошедшего съезда - Арутюнян
|Сотрудникам силовых ведомств, не прошедшим аттестацию, придется распрощаться со службой
|С 1 января 2023 года только сертифицированные медработники смогут работать в сфере здравоохранения Армении
|Отряды МЧС Армении будут нести службу на боевых позициях
|Спикер: решение в отношении Маргариты Симоньян весьма к месту, и даже немного запоздало
|ВТБ (Армения) повышает ставки по драмовым и рублевым вкладам
|Спикер парламента Армении считает несерьезными заявления президента Беларуси, сделанные им на последнем саммите ОДКБ
|Начался официальный визит председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана в Российскую Федерацию
|Экс-глава МИД Армении вновь обрушился с критикой на ОДКБ на фоне высказываний президента Беларуси
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|Правящую в Армении партию можно обвинять в чем угодно, но только не в вопросе демократичности - спикер
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|Министр обороны Армении высоко оценил деятельность гражданской миссии ЕС
|Секретарь Совбеза провел встречу с главой Миссии наблюдателей Евросоюза в Грузии и Армении
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АрмИнфо.Второй президент Армении Роберт Кочарян призвал принять участие в митинге, который созывает 5 ноября движение "Сопротивление", требующее отставки действующего премьера РА и его команды.
"Нельзя отчаиваться. Борьба должна быть продолжена и в Арцахе, и в Армении. Присоединяйтесь!", - написал Роберт Кочарян.
Ранее из офиса Кочаряна сообщили, что второй президент Армении примет участие в митинге.
Отметим, что 30 октября, после масштабного митинга в Арцаха депутат фракции "Айастан", координатор Движения Ишхан Сагателян сообщил, что Движение "Сопротивление" 5 ноября в 15:00 созывает общереспубликанский митинг в Ереване в поддержку Арцаха.
"Арцах встал на ноги. В Арцахе витает дух 1988 года. Мы долго ждали этого дня. Арцах един. Арцах владеет своей государственностью. Сегодня были четкие сообщения из Арцаха. Арцах никогда не был и не будет в составе Азербайджана. Это неприемлемо для Республики Арцах, народа Арцаха.
Любая попытка присоединения Арцаха к Азербайджану. Арцах тоже говорит очень четко. Ни один орган Республики Армения не вправе подписывать какой-либо документ, в котором будет поставлено под сомнение существование суверенной Республики Арцах.
Арцах призывает армян всего мира продолжать поддерживать Арцах, защищать права Арцаха, стоять за Арцах.
Наш долг и ответственность - прислушаться к голосу Арцаха. Как армянин, как гражданин Республики Армения, как достойный человек, встаньте на защиту Арцаха и Армении. Армения должна стоять рядом с Арцахом, армяне должны стоять за свою Родину. Всеармянское единство
вокруг суверенитета, безопасности и государственности Арцаха и Армении. Без Арцаха нет Армении. Без Арцаха нет мира", - написал Сагателян.
|Ереван и Баку договорились ускорить работу по согласованию порядка совместной деятельности Комиссий: МИД РА
|Сенат Франции обсудит резолюцию с призывом немедленного вывода азербайджанских ВС с территории Армении и признания НКР
|Армения заинтересована в использовании коммуникационных путей, проходящих через территорию Азербайджана: Секретарь СБ
|Существующие документы СНГ и ООН подтверждают тот факт, что армяноазербайджанская граница была демаркирована еще во времена СССР: Армен Григорян
|10 офицеров привлечены к ответственности за неисполнение должностных обязанностей в условиях военного положения: СК Армении
|Патрушев в Москве провел двусторонние встречи с коллегами из Азербайджана и Армении
|Глава МИД Армении рассказал о плохой и хорошей новости в переговорах с Азербайджаном
|В Брюсселе проходит заседание армяно-азербайджанской комиссии по делимитации
|Замглавы МИД Армении рассказал европейским депутатам об азербайджанской агрессии
|Роберт Кочарян призвал принять участие в митинге 5 ноября
|Замгенсека ОДКБ: сохраняется опасность эскалации между Арменией и Азербайджаном
|Азербайджан не позволил мониторинговой миссии Европарламента посетить линию соприкосновения с азербайджанской стороны
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Министр: В 2023 году Армения откроет свое посольство в Уругвае
|ВС Азербайджана продолжают незаконно контролировать десятки квадратных километров территории Армении: Секретарь Совбеза РА
|Суикасян Керобяну: 14,1%-й рост экономики - результат известных событий!
|Евродепутат: Не может быть справедливых переговоров, когда у тебя в руках оружие - это уже шантаж
|Итальянский политик: Арцах сам должен решить вопрос своего статуса
|Глава АРАРАТБАНКА избран председателем Совета СБА
|В залах Павильона Армении на ВДНХ состоится персональная выставка Ашота Татевосяна
|В отношениях с Венгрией имеется осторожный оптимизм - замминистра
|Бегларян: Арцах все еще находится в кризисной ситуации
|МИД: Ереван и Тегеран не имеют разногласий по большинству вопросов
|В работе посольств Армении за рубежом вопросы, связанные с внешнеэкономической деятельностью являются одними из приоритетных - Борис Саакян
|Армения расширяет ограничения для лиц, допущенных к гостайне и ужесточает санкции
|Граждане проявили живой интерес к бесплатным курсам стрельбы, организованные Минобороны Армении
|Французский парламентарий: Армения одинока перед лицом угроз
|Переговоры в Праге и Сочи зафиксировали границу между Арменией и Азербайджаном и факт азербайджанской агрессии: Пашинян
|Захарова: Не считаем корректным выносить часть вопросов, обсуждаемых лидерами России, Армении и Азербайджана в Сочи на публичное обсуждение
|Сопрано Хибла Герзмава впервые выступит в Армении
|Фестиваль <Ереванские перспективы> подарит жителям и гостям столицы незабываемый концерт с участием всемирно известных музыкантов - Николая Луганского и Шарля Дютуа
|Депутат: складывается впечатление, что территория Армении не имеет стратегического значения для ОДКБ
|Армения заявила о расторжении контракта с иорданской компанией, сорвавшей поставки вооружений
|Настало время открыть турецко-армянскую границу - Пайлан
|В армянской столице пройдет вечер памяти Арно Бабаджаняна <Однажды в Ереване>
|Омбудсмен Армении: Участие женщин в миростроительстве и безопасности - это не вопрос обеспечения гендерного равенства
|Пашинян заверяет, что существенный рост расходов на оборону не противоречат мирной повестке правительства РА
|Захарова: Проблематика разблокирования транспортных связей в регионе обсуждалась на саммите лидеров Армении, Азербайджана и России в Сочи
|Джазовый оркестр Армении представит концертную программу ART OF BIG BAND в рамках международного фестиваля Yerevan Jazz Fest
|В партии <Гражданский договор> не обобщены результаты прошедшего съезда - Арутюнян
|Сотрудникам силовых ведомств, не прошедшим аттестацию, придется распрощаться со службой
|С 1 января 2023 года только сертифицированные медработники смогут работать в сфере здравоохранения Армении
|Отряды МЧС Армении будут нести службу на боевых позициях
|Спикер: решение в отношении Маргариты Симоньян весьма к месту, и даже немного запоздало
|ВТБ (Армения) повышает ставки по драмовым и рублевым вкладам
|Спикер парламента Армении считает несерьезными заявления президента Беларуси, сделанные им на последнем саммите ОДКБ
|Начался официальный визит председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана в Российскую Федерацию
|Экс-глава МИД Армении вновь обрушился с критикой на ОДКБ на фоне высказываний президента Беларуси
|Пашинян рассказал о важнейших нюансах сочинской встречи
|Аршакян избран председателем Постоянной комиссии ПА ОДКБ по политическим вопросам и международному сотрудничеству
|Правящую в Армении партию можно обвинять в чем угодно, но только не в вопросе демократичности - спикер
|В отношениях с Турцией преодолены комплексы и сложности коммуникационного характера: Премьер РА
|Министр обороны Армении высоко оценил деятельность гражданской миссии ЕС
|Секретарь Совбеза провел встречу с главой Миссии наблюдателей Евросоюза в Грузии и Армении
|Российский политолог: Надо объективно признать - военное присутствие России в регионе гарантирует сохранение национальной государственности Армении
|Парламент Турции одобрил продление мандата на пребывание турецких военных в Акне
|В Госдепе США назвали ключ к урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном
|МИД: В Брюсселе состоится третье заседание комиссии по демаркации и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном
|ACBA Банк первым в Армении представил новое инновационное решение
|Путин и Эрдоган обсудили итоги трехсторонней встречи в Сочи
|Читать больше
|Российский политолог: Надо объективно признать - военное присутствие России в регионе гарантирует сохранение национальной государственности Армении
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|Настало время открыть турецко-армянскую границу - Пайлан
|Пашинян заверяет, что существенный рост расходов на оборону не противоречат мирной повестке правительства РА
|Российский политолог: Надо объективно признать - военное присутствие России в регионе гарантирует сохранение национальной государственности Армении
|В Госдепе США назвали ключ к урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном
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