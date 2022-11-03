Четверг, 3 Ноября 2022 19:11

АрмИнфо.События текущего года показали, что ОДКБ необходимо оптимизировать механизм реагирования на кризисные ситуации, пакет документов по этому вопросу подготовлен и согласовывается. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков в четверг на встрече секретарей советов безопасности стран СНГ.

"События и происшествия в текущем году в зоне ответственности нашей организации показали необходимость оптимизации механизма реагирования ОДКБ на кризисные ситуации. По поручению глав государств - членов ОДКБ подготовлен и согласовывается соответствующий пакет документов по этому вопросу", - сказал он, передает ТАСС.

Семериков подчеркнул, что нынешний период трансформации мироустройства стал самым серьезным испытанием на прочность для государств объединения. По его словам, Запад толкает Киев на усугубление конфликта, несмотря на все потери украинской стороны, однако поддерживаются и подогреваются и другие очаги напряженности в зоне ответственности ОДКБ. "Так, сохраняется опасность эскалации и противостояния между Арменией и Азербайджаном, а также Киргизией и Таджикистаном",- отметил заместитель генсекретаря ОДКБ.