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АрмИнфо.События текущего года показали, что ОДКБ необходимо оптимизировать механизм реагирования на кризисные ситуации, пакет документов по этому вопросу подготовлен и согласовывается. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков в четверг на встрече секретарей советов безопасности стран СНГ.
"События и происшествия в текущем году в зоне ответственности нашей организации показали необходимость оптимизации механизма реагирования ОДКБ на кризисные ситуации. По поручению глав государств - членов ОДКБ подготовлен и согласовывается соответствующий пакет документов по этому вопросу", - сказал он, передает ТАСС.
Семериков подчеркнул, что нынешний период трансформации мироустройства стал самым серьезным испытанием на прочность для государств объединения. По его словам, Запад толкает Киев на усугубление конфликта, несмотря на все потери украинской стороны, однако поддерживаются и подогреваются и другие очаги напряженности в зоне ответственности ОДКБ. "Так, сохраняется опасность эскалации и противостояния между Арменией и Азербайджаном, а также Киргизией и Таджикистаном",- отметил заместитель генсекретаря ОДКБ.
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|В отношениях с Венгрией имеется осторожный оптимизм - замминистра
|Бегларян: Арцах все еще находится в кризисной ситуации
|МИД: Ереван и Тегеран не имеют разногласий по большинству вопросов
|В работе посольств Армении за рубежом вопросы, связанные с внешнеэкономической деятельностью являются одними из приоритетных - Борис Саакян
|Армения расширяет ограничения для лиц, допущенных к гостайне и ужесточает санкции
|Граждане проявили живой интерес к бесплатным курсам стрельбы, организованные Минобороны Армении
|Французский парламентарий: Армения одинока перед лицом угроз
|Переговоры в Праге и Сочи зафиксировали границу между Арменией и Азербайджаном и факт азербайджанской агрессии: Пашинян
|Захарова: Не считаем корректным выносить часть вопросов, обсуждаемых лидерами России, Армении и Азербайджана в Сочи на публичное обсуждение
|Сопрано Хибла Герзмава впервые выступит в Армении
|Фестиваль <Ереванские перспективы> подарит жителям и гостям столицы незабываемый концерт с участием всемирно известных музыкантов - Николая Луганского и Шарля Дютуа
|Депутат: складывается впечатление, что территория Армении не имеет стратегического значения для ОДКБ
|Армения заявила о расторжении контракта с иорданской компанией, сорвавшей поставки вооружений
|Настало время открыть турецко-армянскую границу - Пайлан
|В армянской столице пройдет вечер памяти Арно Бабаджаняна <Однажды в Ереване>
|Омбудсмен Армении: Участие женщин в миростроительстве и безопасности - это не вопрос обеспечения гендерного равенства
|Пашинян заверяет, что существенный рост расходов на оборону не противоречат мирной повестке правительства РА
|Захарова: Проблематика разблокирования транспортных связей в регионе обсуждалась на саммите лидеров Армении, Азербайджана и России в Сочи
|Джазовый оркестр Армении представит концертную программу ART OF BIG BAND в рамках международного фестиваля Yerevan Jazz Fest
|В партии <Гражданский договор> не обобщены результаты прошедшего съезда - Арутюнян
|Сотрудникам силовых ведомств, не прошедшим аттестацию, придется распрощаться со службой
|С 1 января 2023 года только сертифицированные медработники смогут работать в сфере здравоохранения Армении
|Отряды МЧС Армении будут нести службу на боевых позициях
|Спикер: решение в отношении Маргариты Симоньян весьма к месту, и даже немного запоздало
|ВТБ (Армения) повышает ставки по драмовым и рублевым вкладам
|Спикер парламента Армении считает несерьезными заявления президента Беларуси, сделанные им на последнем саммите ОДКБ
|Начался официальный визит председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана в Российскую Федерацию
|Экс-глава МИД Армении вновь обрушился с критикой на ОДКБ на фоне высказываний президента Беларуси
|Пашинян рассказал о важнейших нюансах сочинской встречи
|Аршакян избран председателем Постоянной комиссии ПА ОДКБ по политическим вопросам и международному сотрудничеству
|Правящую в Армении партию можно обвинять в чем угодно, но только не в вопросе демократичности - спикер
|В отношениях с Турцией преодолены комплексы и сложности коммуникационного характера: Премьер РА
|Министр обороны Армении высоко оценил деятельность гражданской миссии ЕС
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