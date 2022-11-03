Четверг, 3 Ноября 2022 19:11

АрмИнфо. Рад, что на фоне эскалации ситуации на армяно-азербайджанской передовой, Евросоюз принял решение направить гражданскую миссию в регион. Об этом 3 ноября на пресс-конференции в Ереване заявил депутат Европарламента, итальянский политик Фабио Массимо Кастальдо.

"Да, для начала 40 человек очень даже не плохо, но думаю, что эта миссия должна быть расширена и находиться на постоянной основе, до тех пор, пока все вопросы между Ереваном и Баку не будут сняты", - добавил итальянский политик,, заметив, что Армения может постоянно продлевать срок их пребывания, таким образом, обеспечив их долгосрочное присутствие на армяно-азербайджанской линии соприкосновения.

В этой связи он констатировал, что прибывшая в Армению миссия Европарламента посетила накануне Сюникскую область РА, ознакомилась с последствиями азербайджанской агрессии, в том числе в отношении гражданского населения.

"Уверены, что мирные жители не могут жить в подобных условиях. Мы подготовим отчет по возвращению. Будет соответствующая реакция со стороны Европарламента как по части нарушения территориальной целостности Армении, так и прав армянского населения Арцаха на самоопределение", - сказал депутат.

При этом он заверил, что Армения является столбом демократии в регионе, и она должна быть уверена в поддержке Европы. "Надеюсь, что Армения рано или поздно присоединится к Европейской семье, частью которой она является", - сказал парламентарий.

При этом Кастальдо признал, что Европейские ценности и принципы могут быть признаны универсальными лишь в том случае, когда не будет каких-либо двойных, или тройных стандартов, и когда однотипные поступки будут одинаково порицаться.

В этой связи он признал, что сегодня Европа переживает серьезный энергетический кризис и вынуждена идти на сделку с Азербайджаном. Однако, по его словам, не оспорим тот факт, что Азербайджан захватил суверенные территории РА и должен понести за это наказание. "Полагаю, что энергетический кризис в Европе не может бросить тень на права человека на Европейском пространстве", - отметил итальянский политик.

На уточнение журналиста, стоит ли ожидать того, что Европарламент введет санкции против Азербайджана в этой связи, Кастальдо признал, что они законодательная структура и могут лишь рекомендовать совершить такой шаг. "Однако, решение за исполнительным органом. То есть решение по вопросу введения санкций в отношении Азербайджана должен принять кабинет министров 27 стран. Полагаю, что достичь консенсуса будет сложно. Но, уверен, что отдельные страны могут прибегнуть к таким шагам, и мы будем работать в этом направлении, по крайне мере в отношении тех, кто давал приказы казнить армянских военных", - заверил парламентарий.

На замечание о том, что до сих пор армянская сторона даже не может забрать останки своих военнослужащих, погибших в результате азербайджанской агрессии в сентябре текущего года, Кастальдо, признался, что знаком с этой ситуацией.

Подчеркнув недопустимость этих действий, идущих в разрез с международным гуманитарным правом, он отметил, что этим вопросом должны заниматься те структуры, которые обеспечивают выполнение взятых странами тех или иных обязательств.

В этой связи он также признался, что Азербайджан также не позволил мониторинговой миссии Европарламента посетить линию соприкосновения с азербайджанской стороны. "Наша миссия реализуется на 50%, поскольку Азербайджан не позволил с их стороны провести мониторинг", - отметил он.

На замечание о том, можно ли ожидать в будущем ввода Европейских миротворцев в регион, Кастальдо заметил, что это решает не только Европа, но и Армения и Азербайджан.

"Азербайджан не позволил даже мониторинговой миссии посетить линию соприкосновения, не думаю, что они согласятся на ввод миротворцев. Как бы я не был рад видеть их здесь в регионе, однако, от нас здесь ничего не зависит", - подытожил он.

Отметим, что 31 октября по инициативе Европейского офиса АРФ "Ай Дат" в Армению прибыла миссия по сбору фактов Европарламента, которая пробудет тут до 4 ноября. Визит инициирован исходя из императива противодействия азербайджанской агрессии в отношении Армении и преодоления азербайджанской изоляции, навязанной Арцаху, а также необходимости обеспечения постоянной интернационализации арцахского конфликта и необходимости защиты армянских интересов системой "Ай Дата" в целом