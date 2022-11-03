Четверг, 3 Ноября 2022 19:10

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 4 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 абоненты-жильцы жилых домов 6, 10, 12 на 2-ом переулке Башинджагяна, частные дома 1-52 на 7-ой улице, 1-40 на 9-ой улице, 1-53 на 20-ой улице, 1-13 на 26-ой улице, 1-57 на 32-ой улице, 1-30 на 40-ой улице в Ареше; Научный центр травматологии и ортопедии; частные дома 99-155 на 13-ой улице, 1-49 на 15-ой улице, 50-105 на 17-ой улице Норка, частные дома на улицах Норка 5, 7, 9, 11, 13, частные дома 2-22а на 2-ом переулке 17-ой улицы Норка, частные дома территорий, прилегающих к улицах Г.Овсепяна и Давида Бека, здания школ NN57, 61, ясли-детский сад N124 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше; частные дома квартала “Дурян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в селе Ариндж; жилые дома 8, 13 на улице Аветисяна, 8, 29, 30 на улице Хоренаци, ясли-детский сад N21 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 7-ом Норкском массиве;

11:00-15:00 подъезды 1-8 жилого дома 23 на улице Хагаг Дон;

11:00-17:00 жилые дома 5/2, 7, 7А, 7/1 на улице Сундукяна, жилые дома 8, 10 и частные дома 4/50- 6/58 на улице Гр.Кочара, жилые дома 3, 20 на улице А.Хачатряна, 27 на улице Гюльбенкяна, жилые дома 21, 23, 23/1, 23/2 на улице В.Папазяна, 5, 6, 7, 16 на улице Эмина, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4 на пр. Азатутяна, частные дома 1а-21 на улице Эмина; частные дома 77-99 на улице Кери, жилые дома 10, 12, 45/2, 47 и частные дома 37-67А на улице Амбардзумяна, частные дома 1-59 на улице Руставели, 1-19 на улице Фрика, частные дома 1, 2, 12 на улице Тапарашрджикнери, частные дома 1-9 на улице Сурб Ованнеса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома квартала “Неркин Чарбах”, частные дома на улицах Неркин Чарбаха 1, 5, 7 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

10:00-12:00 села Цахкаландж, Гегакерт и Овтамеч;

11:00-12:00 село Акналич;

11:00-17:00 село Каракерт;

в Араратской области:

10:00-14:00 частично село Таперакан; частично села Аралез и Нор Кянк;

11:00-16:00 частично улица Араратяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат; частично село Шаумян;

в Котайкской области:

10։00-15։00 кварталы “Макраван”, “Ахбюрак”, водохранилище “Платина”, станция “Макраван”, Геологическая экспедиция и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Раздан;

11։00-13։00 частично село Аргел, школа, прилегающие частные дома и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-15։00 села Вохчаберд, Гегадир, Ацаван;

11։00-16։00 квартал “Тнакнер”, жилые дома 120-132, 201, 252, 217-219, 221-223, 241-243, 230-238, 254-256, 262-265 в кв. ‘Микрошрджан”, газозаправочная станция и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Раздан;

11։00-17։00 частично села Катнахбюр, Котайк, Зар, Севаберд; частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; село Арамус и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

11։00–13:00 населенный пункт Цовинар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։30-14։30 села Гетик, Мартуни и МГЭС “Эрик”;

15։30-17։00 частично община Варсер, автообслуживание, телецентр, насосная станция компании “Айджрмухкоюги”, ЧП ‘Г.Седракян”, “Лев Лен”, “Газ Ама”, “Ара Арег”, “А.Салазарян”, “Э.Мхитарян”, “Ш.Бозоян”, “Г.Погосян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

14։00–17:00 населенные пункты Еранос, Вардадзор, Дзорагюх, Цахкар, Цовасар, Личк, Верин Геташен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Тавушской области:

11:30-15:30 улицы Камо, Гарегина, Зоравара Андраника, Маисян, Ереванян, Ханджян, Тиезерагнацнери, Антарагорцнери, Налбандяна, Шираза, Гагарина, 26 Комисарнери, Ноембери 29, квартал “Америкян” в городе Ноемберян; села Довех, Бердаван, Зоракан, газозаправочная станция, станции сотовых операторов и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакской области:

10:00-16:00 центральная часть села Ашоцк в Ашоцком регионе.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 7 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 школа N181, жилые дома 82, 86 на улице Андраника, абоненты-жильцы жилых домов 17, 18, 19 в 1-ом квартале Давташена и детский сад N61;

11:00-17:00 жилые дома 20 на улице А.Хачатряна, 21, 21/1, 21/2, 21/5, 23, 23/1, 23/2 на улице Папазяна, жилые дома 19, 19/8, 21 и частные дома 17/5-19/6 на пр. Комитаса, жилые дома 10, 12, 45/2, 47 и частные дома 37-67А на улице Амбардзумяна, частные дома 4-42 на улице Прошяна, абоненты-жильцы жилого дома 43 на улице Исраеляна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственники “К.Мкртчян”, “Д.Саргсян”, “Б.Карназян”, “С.Заргарян”, “А.Саакян”, ЗАО “Джраин каруйцнер”, ООО “Абсео-Арт”, ООО ‘ГорНан”, “Озеленение и охрана окружающей среды”, ООО “Секюрити Дрим”, ЗАО “Еркахлуйс”, жилые дома 37, 39 на улице Арташисяна, частные дома на улице Арташисяна, частные дома на переулке Чехова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 2 на улице Г.Нжде и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично улицы Сари Тага 17-24; частные дома 1-67 на улице Арменакяна, 301-305 на улице Норки Айгинер в Норк Мараше;

в Армавирской области:

11:00-17:00 село Арташар;

в Араратской области:

10:00-14:00 частично село Таперакан;

11:00-16:00 жилые дома 47а, 47б, 47В на улице Исакова, 3, 3а, 3б, 4 на улице Араратяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 поселок тоннеля “Арпа-Севан” в городе Вайк;

11:00-15:00 частично село Малишка;

в Котайкской области:

10։00-16։00 частично село Ариндж;

11։00-14։00 6, 7, 8 микрорайоны, офис гаозовй конторы, здание мэрии и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Абовян; частично село Дзорахбюр;

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Котайк и Катнахбюр;

в Гегаркуникской области:

10։30–16:30 населенный пункт Личк полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-15։00 улицы Ереванян, Комитаса, Мравяна, Ачаряна, Баграмяна, В.Мамиконяна, Шаумяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), компании ‘ВТБ-Армения банк”, “АКБА банк”, ЧП ‘Вреж Аветисян”, газозаправочная станция “Ирина-Инесса”, станции компаний “Вваселл-МТС”, “Юком” в городе Варденис;

в Ширакской области:

10:00-14:00 насосная станция села Казанчи в Ашоцком регионе;

10:00-16:00 квартал “Екехеци” в селе Гусанагюх в Анийском регионе;

11:00-17:00 частично город Маралик в Анийском регионе; села Дзитанков, Ланджик, Караберд, Дзоракап;

в Сюникской области:

10:00-12:00 улицы Григора Татеваци, Комитаса, Вардана Мамиконяна в городе Горис;

12:30-15:00 Капанское шоссе, квартал “Айгестан”, улицы Аревшат 1, 2, 3, улицы Вардана Мамиконяна, Христофори в городе Горис;

15:00 17:00 улица Сюник, квартал “Ванки тап” в городе Горис;

10:30 16:30 частично село Арташен.