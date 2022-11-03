Четверг, 3 Ноября 2022 19:09

АрмИнфо. В 2023 году на нужды министерства иностранных дел Армении будет направлено 16 млрд драмов вместо запрашиваемых 19 млрд драмов. Об этом 3 ноября на слушаниях в комиссиях Национального Собрания РА заявил глава внешнеполитического ведомства республики Арарат Мирзоян.

Он подчеркнул, что разница обусловлена колебаниями курсов валют, а точнее, укреплением национальной валюты. Всего, как отметил Мирзоян, в следующем году предстоит осуществить 5 программ и 10 мероприятий. Министр напомнил, что Армения является членов 109 международных организаций, из которых лишь 20 связаны с политическими площадками, остальные являются отраслевыми структурами. Часть отчислений будет направлена на выплату членских взносов. В следующем году количество диппредставительств Армении составит 64, 47 из которых - это посольства, 6 - постоянные представительства и 11 - генеральные консульства. В 2023 году будут задействованы 5 новых консульских пунктов против 2 в текущем году. Из общего количества диппредставительств, здания 18 являются собственностью Республики Армения, за 28 зданий выплачивается арендная плата против 26 в 2022 году, 3 здания арендованы страной пребывания, 11 зданий переданы в безвозмездное пользование.

Мирзоян сообщил, что в 2023 году планируется открытие диппредставительств и офисов в ряде стран. В частности, откроется посольство в Уругвае и генконсульство в иранском Тебризе. Дипломатические офисы будут открыт на Кипре, который будет действовать при посольстве РА на Кипре, и в Белграде, который будет действовать при посольстве РА в Чехии. Консульский офис будет открыт и в российском городе Владикавказ, и при принятии этого решения, как отметил министр, в первую очередь, учитывались проблемы на КПП <Верхний Ларс>.