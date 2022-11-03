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 Четверг, 3 Ноября 2022 19:09
Александр Аванесов

Министр:  В 2023 году Армения откроет свое посольство в Уругвае

Министр:  В 2023 году Армения откроет свое посольство в Уругвае

АрмИнфо. В 2023 году на нужды министерства иностранных дел Армении будет направлено 16 млрд драмов вместо запрашиваемых 19 млрд драмов. Об этом 3 ноября на слушаниях в комиссиях Национального Собрания РА заявил глава внешнеполитического ведомства республики Арарат Мирзоян.

Он подчеркнул, что разница обусловлена колебаниями курсов валют, а точнее, укреплением национальной валюты. Всего, как  отметил Мирзоян, в следующем году  предстоит осуществить 5 программ и 10 мероприятий. Министр напомнил, что Армения является членов 109 международных организаций, из которых лишь 20 связаны с политическими площадками, остальные являются отраслевыми структурами. Часть отчислений будет направлена на выплату членских взносов.  В следующем году  количество диппредставительств Армении составит 64, 47 из которых - это посольства, 6 - постоянные представительства и 11 - генеральные консульства.  В 2023 году будут задействованы 5 новых консульских пунктов против 2 в текущем году.  Из общего количества диппредставительств,  здания 18 являются собственностью Республики Армения,  за 28 зданий выплачивается арендная плата против 26 в 2022 году,  3 здания арендованы страной пребывания,  11 зданий переданы в безвозмездное пользование.

Мирзоян сообщил, что в 2023 году планируется открытие диппредставительств и офисов в ряде стран. В частности, откроется посольство в Уругвае и генконсульство в иранском Тебризе. Дипломатические офисы будут открыт на Кипре, который будет действовать при посольстве РА на Кипре,  и в Белграде, который будет действовать при посольстве РА в Чехии.  Консульский офис будет открыт и в российском городе Владикавказ, и при  принятии этого  решения, как отметил министр, в первую очередь, учитывались проблемы на  КПП <Верхний Ларс>.  

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