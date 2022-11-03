Четверг, 3 Ноября 2022 19:07

АрмИнфо.Cентябрьская агрессия Азербайджана против Армении не была пограничным инцидентом или пограничным столкновением, как пытались представить некоторые силы, а широкомасштабным вторжение на суверенную территорию Республики Армения.

Об этом заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в своем выступлении на 10-м заседании секретарей Советов безопасности государств-участников СНГ.

Коснувшись проблем безопасности Южного Кавказа и в частности ситуация на армяно- азербайджанской границе, Григорян отметил, что вопрос для Армении на сегодня стоит особо остро в свете последней агрессии Азербайджана в отношении суверенной территории РА 13 сентября текущего года. <Хочу особо отметить, что это был не пограничный инцидент или пограничное столкновение, как пытались представить некоторые силы, а широкомасштабное вторжение на суверенную территорию Республики Армения с применением тяжелой артиллерии, ракетных установок и боевых беспилотников. Вооруженные силы Азербайджана обстреляли 36 населенных пунктов и общин в глубине суверенной территории Армении, в том числе города Горис, Джермук, Варденис, Капан. Благодаря упорному и героическому сопротивлению Вооруженных Сил Республики Армения и реакции наших партнеров наступление Азербайджана было остановлено, но военно-политическая обстановка остается напряженной>, - заявил он.

Секретарь СБ отметил, что объектами азербайджанской агрессии стали мирное гражданское население и жизненно важные гражданские инфраструктуры. Общее количество лиц, временно перемещенных из Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областей Армении в безопасные места, составило более 7600 человек, в основном женщины и старики, а также 1437 детей и 99 инвалидов.

Частично или полностью разрушено около 192 жилых домов, 3 гостиницы, 2 школы, 1 медицинское учреждение. Повреждено 7 объектов электроснабжения, 5 объектов водоснабжения, 3 газопровода, 1 мост. Были обстреляны 2 машины скорой помощи и 4 частных автомобиля. Также обстрелу подверглось Кечутское водохранилище к югу от курортного города Джермук.

В результате агрессии число жертв превысило 210 человек, из них 3 гражданских лица. 2 человека считаются пропавшими без вести. Ранения получили 293 военнослужащих и 8 мирных жителей. Наряду с этим азербайджанская сторона распространила шокирующие видеозаписи пыток пленных, телесных повреждений, внесудебных расправ над армянскими военнопленными, в том числе женщинами, убийств, а также унижающего достоинство обращения с телами погибших, напомнил он.

<Должен отметить, что риск новой агрессии со стороны Азербайджана не только сохраняется, но и остается достаточно высоким. Практически каждый день азербайджанская сторона устраивает очередную провокацию, нарушает режим прекращения огня на границе, обвиняя в этом армянскую сторону. Хотел бы также подчеркнуть, что с мая 2021 года не устранены последствия агрессии азербайджанской стороны против суверенной территории Республики Армения, а вооруженные силы Азербайджана продолжают незаконно контролировать десятки квадратных километров территории нашей страны>, - сказал Армен Григорян.

Напомним, что 31 октября в беседе с журналистами заявил начальник генштаба ВС Армении Эдвард Асрян заявил, что Азербайджан оккупировал 130 квадратных километров территории Армении, если вести подсчет от передовой линии противника вглубь территории Армении. <Если вести расчет от передовой линии противника вглубь нашей территории, где противник достиг успеха, то это 130 квадратных километров, может, чуть больше. Если считать с нашей передовой линии фронта вглубь, то это число меньше>, - сказал Асрян. Начальник Генштаба отметил, что в зависимости от методики расчета размеры оккупированной территории могут меняться, но расчеты минобороны показывают именно такие размеры оккупированной территории