Четверг, 3 Ноября 2022 18:02

АрмИнфо. Сегодня, на парламентских слушаниях проекта бюджета на 2023 году между министром экономики Вааном Керобяном и депутатом правящей партии <Гражданский договор>, известным бизнесменом, главой концерна <СИЛ Групп> Хачатуром Сукиасяном возникла словесная перепалка.

После выступления Керобяна, бизнесмен обвинил министра в том, что в докладе последнего отсутствуют какие-либо сведения о компаниях, их объемах производств, других показателях. <Мне неприятно вести разговор с таким министром экономики. Это я вам честно говорю>, - сказал Сукиасян.

Поблагодарив за критику, министр задался ответными вопросами о том, не являются ли показатели роста экономики на 14,1%, внешнеторгового оборота на 63%, экспорта в страны ЕАЭС на более чем 70% цифрами. При этом он отметил, что Министерство имеет вклад в достижении подобных высоких показателей по росту экономики, заметив, что может предоставить бизнесмену множество доказательств, свидетельствующих о том, что и где происходит в стране по инициативе Министерства экономики.

На подобные изречения Керобяна, Сукиасян заявил, что 14,1%-й рост экономики - результат последних известных событий, исключив в этих процессах какую-либо роль Министерства экономики. <Не берите на себя, это бизнес мучился, трудился в поте лица!>, - возразил он.

Сукиасян также обвинил министра в потере миллионов бизнесом в результате проблем на КПП <Верхний Ларс>. <Мы знаем, с какого числа на Ларсе возникли проблемы, сколько людей потеряли миллионы. Госчиновник должен был стоять на Ларсе и делать все возможное, чтобы люди не лишались своих денег. Они свои дома закладывают, берут кредит, и не могут при этом установить связь с чиновником>, - сказал депутат.