Четверг, 3 Ноября 2022 17:38

АрмИнфо. 20 ноября в Казахстане состоятся внеочередные выборы президента. Эта тема сейчас бурно обсуждается как в самой стране, так и в сообществе моих коллег– международных экспертов в сфере политики.

«…Перед нами стоит особо важная задача – сохранить суверенитет и территориальную целостность страны. Для дальнейшего укрепления государственности нам необходима сплоченность. Другого пути нет… Наш народ всегда ставил превыше всего мир и стабильность…. В современных геополитических условиях нам нужно последовательно укреплять свою государственность, твердо следовать курсом реформ и обновления…» - К.Токаев.

Абсолютно не секрет, что в электоральный период государственная система наиболее слаба и подвержена влиянию извне, чреватому сменой государственной власти, государственного строя, и пр. (события в Кыргызстане, украинский Майдан и другие «революции из Фейсбука», пришедшиеся, аккурат, на процесс выборов).

С учетом турбулентности и неустойчивости существующей мировой политической обстановки, наилучший вариант в данной ситуации, воспользоваться тем, что политическая, социальная и экономическая атмосфера в РК относительно стабильна. То есть нам следует сейчас определиться с будущим, не дав посторонним силам, (которые сейчас заняты решением собственных проблем), диктовать нам условия. Как истинный дипломат и специалист по международному положению К. Токаев вычислил оптимальный момент для приведения казахстанской политической системы в порядок, и в состояние, позволяющее дать отпор мировым вызовам.

Обсуждая ситуацию в Казахстане на одной из официальных встреч, мы пришли к выводу, что 2022 год для этой страны стал по-настоящему переломным: попытка государственного переворота запустила тектонические сдвиги по всему контуру власти. Все эти события вызвали огромный интерес к реформам со стороны нации и большие ожидания от ключевой речи президента – ежегодного послания.

«…Мы строим Справедливый Казахстан с открытой конкуренцией и равными возможностями для каждого. Принципиально важно осуществлять масштабные политические преобразования в режиме транспарентности, честности и взаимного доверия…» К. Токаев.

Предлагаемые президентом РК реформы, (вроде введения «налога на роскошь», урезание аппетитов национальных компаний, и реального начисления доходов Нацфонда будущим поколениям), свидетельствуют о том, что действующая власть понимает и осознает необходимость социальных и политических изменений в государстве. Без управленческой трансформации, проведенной на всех уровнях, преобразования невозможны. Отсюда – досрочные выборы президента, Мажилиса, Сената и маслихатов.

Вкупе с уже принятыми в ходе всенародного референдума множественными поправками в Конституцию, направленными на демократизацию системы, озвученные Касым-Жомартом Токаевым в послании инициативы, можно сказать, воодушевили казахстанцев. Среди самой громкой и обсуждаемой – ограничение мандата президента в один срок продолжительностью 7 лет без права переизбрания и, как следствие, внеочередные выборы.

«7 лет – это достаточный период для реализации любой амбициозной программы. Ограничение президентского мандата одним сроком обеспечит максимальную нацеленность главы государства на решение стратегических задач общенационального развития», – отметил президент, выступая перед гражданами Казахстана.

Предлагаемая им конституционная новелла значительно снизит риски монополизации власти, которая, как показала практика, приводит к суперпрезидентскому авторитарному правлению.

Семилетний президентский срок позволит воплотить в жизнь масштабные изменения по демократическому реформированию политической системы страны, а именно – усиление принципов народовластия, обеспечение прозрачности, подконтрольности и повышение эффективности.

К тому же ограниченность во времени – хороший мотиватор: каждый кандидат в президенты будет тщательно распределять все аспекты своей деятельности на семь лет, а за свой единственный срок избранный президент постарается принести как можно больше пользы стране.

«…Новая президентская система укрепит политическую стабильность, устойчивость казахстанской модели общественного устройства… Избранные по старым лекалам представительные органы власти должны закономерно обновиться, пройдя через внеочередной электоральный цикл… Поэтому предлагаю провести выборы в Мажилис и маслихаты всех уровней в первой половине следующего года... В итоге, к середине 2023 года будет осуществлена перезагрузка и обновление всех основных политических институтов: президента, шарламента, правительства….» К.Токаев.

Обновление законодательной власти при имеющемся раскладе – закономерный процесс. К этому следует добавить реформы, проведенные Токаевым еще в начале года. В частности, устранение такого понятия, как «провластная партия». И тут дело даже не в ребрендинге, который провела партия «Нур Отан», сменив название и став партией «Аманат». Изначально Токаев вообще фактически ликвидировал понятие «провластная партия» и сделав бессмысленным принцип давления административного ресурса. Сейчас в Казахстане нет провластной партии, так как из «Аманата» вышел сам глава государства, представители исполнительной власти и др.

«…Жизнь не стоит на месте, динамика глобальных процессов и общественного развития внутри страны ускоряется с каждым днем… Процедуры регистрации политических партий уже значительно упрощены. Заработают новые механизмы формирования парламента и маслихатов по партийным спискам и одномандатным округам… Они приведут к увеличению количества политических партий, усилят политическую конкуренцию, будут способствовать появлению новой волны народных избранников…. В будущем в состав правительства смогут войти представители не только политических сил, получивших большинство голосов избирателей, но и других парламентских партий….» К.Токаев.

То есть в парламентскую борьбу все партии, (в том числе и новообразованные, благо выборный барьер значительно снижен), вступают реально на равных условиях. И им по-настоящему придется бороться за казахстанский электорат, потому что льгот, преференций и выгод для чиновников за счет государства уже не будет.

Принцип обновления политического поля был заложен еще почти на полгода раньше. Когда президент РК предложил перейти к смешанной системе формирования парламента и маслихатов, путем выдвижения не только представителей официальных партий, но и народных признанных лидеров.

Еще одно кардинальное предложение, озвученное уже в сентябре, прошло практически незамеченным. Глава государства намерен обновить не только палаты народных избранников, но и исполнительную власть, допустив к ней (случай в истории Казахстана беспрецедентный!) представителей других политических течений. А это уже показатель, что действующая власть согласна и готова к реальным преобразованиям. В том числе и к обещанному переходу от суперпрезидентской к президентско-парламентской республике.

Верно подмечено, что в случае принятия нормы однократного президентства, в Казахстане начнется новая политическая эпоха. Как итог – к середине 2023 года будет осуществлена перезагрузка и обновление всех основных политических институтов: президента, парламента, правительства.

Многие утверждают, что эти выборы помогут полностью разорвать связь самого Токаева со «Старым Казахстаном», получить поддержку народа именно сейчас и взять длительный временной промежуток для реализации всех выдвинутых реформ – такая превентивная мера для невозможности возврата реваншистов. В то же время досрочные президентские выборы усилят политическую конкуренцию и будут способствовать увеличению количества политических объединений.

Уже сейчас без преувеличения можно сказать, что президентские выборы 2022 года станут важным историческим событием в политической жизни Казахстана. Хотя бы потому, что амбициозная цель Токаева – построить Справедливый Казахстан с открытой конкуренцией и равными возможностями для каждого – теперь, при анализе произошедших в стране изменений, вполне реалистична.

«…Нам предстоит перезагрузить все сферы государства и общества... Крайне важно сохранить набранный темп реформ, решить все политические вопросы, не откладывая их в долгий ящик…. Для успешной реализации кардинальных и всесторонних реформ, направленных на построение Справедливого Казахстана, требуется новый мандат доверия народа…. Жизнь не стоит на месте, динамика глобальных процессов и общественного развития внутри страны ускоряется с каждым днем...» К. Токаев.

Необходимость политических перемен стала для Казахстана объективной реальностью. Это понимают уже, кажется, все. Так же все осознают тот факт, что медлить с реформами нельзя. Внеочередные выборы на всех уровнях власти – это реальный инструмент для мирных позитивных изменений структуры страны. Других, более благополучных вариантов, у нас сейчас нет и, похоже, не будет. А теми вариантами, что есть нам сейчас крайне необходимо воспользоваться, для сохранения государственности, суверенитета и внутренней стабильности страны.

Ашот Саргсян, политолог