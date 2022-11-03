Четверг, 3 Ноября 2022 17:03

АрмИнфо.Не может быть справедливых переговоров, когда у тебя в руках оружие - это уже шантаж. Об этом 3 ноября на пресс- конференции в Ереване заявил депутат Европарламента, итальянский политик Фабио Массимо Кастальдо, касаясь ситуации на армяно-азербайджанской передовой.

При этом он подчеркнул, что делегация Европарламента прибыла в Армению в этот непростой для нее период, чтобы выразить свою поддержку и продемонстрировать Европейское присутствие, а также приверженность демократическим ценностям, в том числе и в области прав человека.

"Мы приехали сказать, что строго осуждаем сентябрьскую агрессию властей Азербайджана в отношении суверенных территорий Армении. Мы также осуждаем зверства, проявленные в отношении пленных - это предосудительно и является преступление против человечности. Уверен, что нельзя достичь мира путем силового принуждения, это возможно сделать лишь на дипломатическом поприще", - сказал итальянский политик.

Он также признал факт захвата более 130 кв. км территорий РА азербайджанской стороной, подчеркнув, что использует термин линия соприкосновения, а не международно признанная граница между Арменией и Азербайджаном говоря о сложившейся ситуации, исходя именно из этого факта. "Не оспорим тот факт, что Азербайджан захватил суверенные территории Армении", - сказал Кастальдо.

При этом он подчеркнул, что справедливого урегулирования в регионе можно достичь лишь путем уважения территориальной целостности и суверенитета Армении, а также обеспечив право армян Арцаха на самоопределение.

Вместе с тем, он напомнил, что ранее Европарламент принял резолюцию в защиту армянских культурных ценностей. По его словам, в документе осуждаются преступления в отношении армянского культурного наследия на территориях, перешедших под азербайджанский контроль. Он добавил, что речь идет о церквях, историко-культурных памятниках и даже кладбищах, поскольку армянская история насчитывает много столетий.

Кастальдо также добавил, что в резолюции звучит призыв освободить всех военнопленных и гражданских лиц, удерживаемых в Азербайджане.

Отметим, что 31 октября по инициативе Европейского офиса АРФ "Ай Дат" в Армению прибыла миссия по сбору фактов Европарламента, которая пробудет тут до 4 ноября. Визит инициирован исходя из императива противодействия азербайджанской агрессии в отношении Армении и преодоления азербайджанской изоляции, навязанной Арцаху, а также необходимости обеспечения постоянной интернационализации арцахского конфликта и необходимости защиты армянских интересов системой "Ай Дата" в целом.

В состав делегации входят, депутат Европарламента от Нидерландов, член политической группы ЕНП, соучредитель группы дружбы СЕ с Арцахом Петер ван Дален, бывший вице-президент СЕ независимый депутат от Италии Фабио Массимо Кастальдо, немецкий депутат Ларс Патрик Берг.