Четверг, 3 Ноября 2022 16:56

АрмИнфо.Право армянского населения Арцаха на самоопределение должно учитываться при урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Об этом 3 ноября на пресс-конференции в Ереване заявил депутат Европарламента, итальянский политик Фабио Массимо Кастальдо.

"Арцах должен решить вопрос своего статуса. И он не может быть навязан силой посредством шантажа, а может лишь быть обеспечен путем справедливого переговорного процесса, и должен учитывать интересы его коренного населения. Нельзя принести в жертву этих людей во благо каких-то политических игр", - сказал итальянский политик, выразив убеждение, что представители международного сообщества путем давления должны обеспечить справедливое урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

В этой связи он призвал армян писать депутата Европарламента, открыто выражать свою позицию, требовать обеспечения гарантий безопасности, тем самым также способствуя тому, чтобы в законодательной структуре этот вопрос не был рассмотрен однобоко, и отражал и учитывал позиции всех сторон.

Депутат также скептично отнесся к тому, что Азербайджан обеспечит права и безопасность армян Нагорного Карабаха. "Учитывая все те бесчинства, очевидцами которых мы были в последний период, не думаю, что Азербайджан будет обеспечивать права и безопасность армян Арцаха", - отметил он.

На уточнение, чем обусловлен тот факт, что делегация Европейских парламентариев не посетила Арцах, можно ли считать, что это обусловлено позицией Азербайджана, Кастальдо отметил, что это было невозможно сделать по ряду причин, в том числе и из-за графика членов их делегации. "Однако, мы планируем в феврале вновь приехать в Армению, и тогда если не будет каких-либо препятствий, мы также планируем побывать в Арцахе", - сказал депутат Европарламента.

Отметим, что 31 октября по инициативе Европейского офиса АРФ "Ай Дат" в Армению прибыла миссия по сбору фактов Европарламента, которая пробудет тут до 4 ноября. Визит инициирован исходя из императива противодействия азербайджанской агрессии в отношении Армении и преодоления азербайджанской изоляции, навязанной Арцаху, а также необходимости обеспечения постоянной интернационализации арцахского конфликта и необходимости защиты армянских интересов системой "Ай Дата" в целом.

В состав делегации входят, депутат Европарламента от Нидерландов, член политической группы ЕНП, соучредитель группы дружбы СЕ с Арцахом Петер ван Дален, бывший вице-президент СЕ независимый депутат от Италии Фабио Массимо Кастальдо, немецкий депутат Ларс Патрик Берг.