Четверг, 3 Ноября 2022 16:27

АрмИнфо. В залах Павильона Армении на ВДНХ в Москве 11 ноября состоится персональная выставка известного российско-армянского художника, члена-корреспондента Российской Академии Художеств Ашота Татевосяна (творческий псевдоним ТАТЕВ).

Организаторами выставки, которая пройдет в честь 60-летнего юбилея художника выступают Российская Академия Художеств, Павильон Армения ВДНХ и Творческая мастерская Татевосяна.

На выставке будут представлены живописные работы Татевосяна – такие арт-проекты как «МОИ СОЛНЦА», «39 портретов граната», «СОЛНЕЧНЫЕ ЛЮДИ», известное живописное полотно «Комитас-явление», графические портреты выдающихся деятелей российской и армянской культуры, скульптурные, монументальные и архитектурные произведения, выполненные за весь период творческой жизни.

В рамках выставки состоится и творческий вечер художника «К НОВЫМ СОЛНЦАМ». Автор расскажет о своем творческом пути, о достижениях и неудачах, о том о чем мечтал и чего достиг. На вечере ожидается участие представителей Министерства иностранных дел РФ, Посольства Республики Армении в РФ, Министерства культуры Московской области, Министерства культуры Мурманской области, Департамента культуры Москвы, Московской городской Думы и видные деятели Российской и Армянской культуры и науки.

Отметим, что Ашот Татевосян является членом-корреспондентом Российской Академии художеств, профессором архитектуры Мурманского Государственного Технического Университета, членом Союзов художников России, Армении, Эстонии, Союза архитекторов России. Художник получил аттестацию Министерства культуры Российской Федерации в качестве специалиста в области реставрации объектов культурного наследия и состоит в Национальном реестре специалистов в области архитектурно-строительного проектирования. Татевосян - член Российского военно-исторического и Русского географического обществ.

Ашот Татевосян родился 11 ноября 1962 года в городе Ленинакан (Гюмри), Армения. Художественное образование получил в Ереванском художественном училище имени Терлемезяна и в Харьковском художественно-промышленном институте. Получил высшее образование в Москве по специальностям архитектор, реставратор, инженер-строитель, архитектор-реставратор. Татевосян неоднократно награжден и отмечен Правительствами России и Армении, Русской православной и Армянской апостольской церковью, за многогранную творческую деятельность, за творческое воспитание молодого поколения и за вклад в развитие культурных связей между Россией и Арменией. Живописные, графические и скульптурные произведения Татевосяна хранятся в музеях России и Армении. Архитектурные, дизайнерские и реставрационные проекты воплощены в жизнь в России, Армении, Казахстане, Ираке, Франции, Украине. Татевосян является автором многочисленных арт-проектов, фотопроектов, инсталляций, мастер классов, арт-батлов, эскизов к фильмам и театральным постановкам.