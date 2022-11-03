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 Четверг, 3 Ноября 2022 15:48

В отношениях с Венгрией имеется осторожный оптимизм - замминистра

В отношениях с Венгрией имеется осторожный оптимизм - замминистра

АрмИнфо.Армения продолжит сотрудничество с Европейским Союзом по таким направлениям, как активизация  политического диалога, гуманитарное  сотрудничество, направленное, в первую очередь, на преодоление последствий агрессии со стороны Азербайджана против Арцаха в 2020 году, урегулирование вопросов, связанных с выводом  азербайджанских войск с суверенной территории Армении. 

Об этом 2 ноября в ходе слушаний в комиссиях Национального Собрания РА по проекту государственного бюджета страны 2023 года заявил заместитель министра иностранных дел РА Паруйр Ованнисян.

Он отметил, что в следующем году будут предприняты шаги по углублению сотрудничества с различными структурами ЕС и полноценному выполнению принятых обязательств, в том числе, по вопросам содействия  в реализации программ реформ, а также по расширению договорно-правовой базы и преодолению экономических потрясений.  В следующем году, как отметил замминистра, планируется проведение заседание уставных органов ЕС, в том числе, заседание Совета партнерства Армения-ЕС, которое пройдет в Брюсселе, заседание Совета по торговому партнерству в Ереване.

В рамках межпарламентского сотрудничества, продолжил замминистра, также запланировано продолжить встречи в принятых форматах, в числе которых заседание Комитета межпарламентского сотрудничества Армения-ЕС,  заседание Комитетов и Бюро Парламентской Ассамблеи <Евранест>.

В рамках программы <Восточного партнерства>, в 2023 году ЕС окажет Армении содействие при реализации программ по развитию малого и

среднего бизнеса, строительству автомобильной дороги <Север-Юг>, внедрению инновационных технологий, укреплению Сюникской области республики, программе <Зеленый Ереван> и др.  Новым направлением для сотрудничества станет развитие партнерских связей в рамках мониторинговой миссии ЕС на границах страны.

Замминистра сообщил также о продолжении процесса обсуждений по облегчению визового режима между Арменией и ЕС.  Проблема здесь упирается в постковидный период и украино-российский кризис, в связи с которым в ЕС имеются опасения относительно массового наплыва мигрантов. Ряд стран ЕС проявляет к вопросу об облегчении визового режима с Арменией крайне осторожный подход. Тем не менее, как отметил Ованнисян, этот вопрос остается в повестке. Замминистра выразил надежду на прогресс по данному вопросу в следующем году.

Замминистра отметил также, что Армения готова разрешить вопросы, связанные с проблемой  замороженных отношений с Венгрией, но необходимы дополнительные шаги.  Он напомнил, что в прошлом году при содействии Венгрии из Азербайджана были репатриированы пятеро армянских военнопленных. После этого Будапешт  предпринял также шаги по оказанию помощи школы им.  Гургена Маргаряна и предоставил Армении вакцины против COVID, а совсем недавно в столице Венгрии открылась отремонтированная армянская католическая церковь. <Думаю, что в этом вопросе есть осторожный оптимизм>, - сказал Паруйр Ованнисян.

Напомним, что с 31 августа 2012 года все официальные контакты между Арменией и Венгрией заморожены. Поводом для дипломатического демарша Еревана стала экстрадиция Будапештом в Азербайджан офицера

азербайджанской армии Рамиля Сафарова. В 2004 году в Будапеште он на почве ксенофобии жестоко убил старшего лейтенанта армянской армии Гургена Маркаряна. Молодые офицеры вместе обучались на курсах английского языка Университета национальной обороны Венгрии в рамках программы НАТО "Партнерство во имя мира". Сафаров зарубил топором спавшего Маркаряна.  31 августа 2012 года Рамиль Сафаров был передан азербайджанской стороне. По прибытии в Баку он был помилован указом президента Азербайджана Ильхама Алиева. 

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