Четверг, 3 Ноября 2022 13:35

АрмИнфо. Ереван и Тегеран не имеют разногласий по большинству вопросов. Об этом в интервью агентству Mehr заявил пресс- секретарь МИД Армении Ваан Унанян, отметив, что между Арменией и Ираном нет недопонимания.

"Как результат, отношения двух стран в будущем будут укрепляться", отметил армянский дипломат. В этом ключе Унанян напомнил, что Армения и Иран имеют очень давние исторические отношения, и эти отношения не ограничиваются взаимоотношениями лишь на уровне правительств двух стран.

Назвав Иран ключевым партнером Армении, он выразил надежду на укрепление этих отношений во всех сферах.

Отвечая на вопрос об отношениях с Азербайджаном, Унанян обратил внимание, что Армения стремится установить мир в регионе Южного Кавказа.

"В связи с этим мы вступили в переговоры с азербайджанской стороной, но они всегда выдвигают на переговорах свои максимальные требования",

- констатировал он. Сказав, что все проблемы должны решаться за столом переговоров, он выразил надежду, что Азербайджан, как и Армения, будет следовать тому же принципу за столом переговоров.