Четверг, 3 Ноября 2022 12:42

АрмИнфо.В работе посольств Армении за рубежом вопросы, связанные с внешнеэкономической деятельностью государства являются одними из приоритетных.

Об этом 3 ноября в ходе слушаний по проекту государственного бюджета Армении 2023 года в комиссиях Национального Собрания РА заявил генеральный секретарь МИД Армении Борис Саакян, отвечая на вопрос депутата от правящей фракции <Гражданский договор> Хачатура Сукиасяна.

Депутат, в частности, призвал обратить внимание на тот факт, что посольства зачастую не знают о приоритетах страны, не владеют информацией о потребностях компаний, ищущих партнеров за рубежом в целях создания совместных предприятий или основания новых.

Согласившись с оценками депутата, генсек МИД РА отметил, что в работе посольств Армении за рубежом вопросы, связанные с

внешнеэкономической деятельностью государства являются одними из приоритетных, но дефицит информаций всегда был, несмотря на резкий рост за последнее время количества предоставляемых материалов. Речь, в частности, идет об инвестиционном пакете, информации об инвестиционном поле, правовой базе по инвестициям и т.д. Это, по словам Саакяна, необходимо для того, чтобы послы не занимались пропагандой страны, а имели на руках конкретные предложения. С Центром поддержки инвестиций в данном направлении развернулось активное сотрудничество, с которым проводятся совместные мероприятия

- бизнес-форумы, выставки, направленные на повышение узнаваемости армянской продукции и другие.

В этой связи Хачатур Сукиасян предложил внести в действующее законодательство положение, согласно которому всем посольствам Армении в обязательном порядке ежемесячно будут направляться циркуляры с конкретными предложениями по привлечению бизнес-партнеров и представителей Диаспоры.

В ответ Борис Саакян заметил, что дипломатические представительства, пусть не в ежемесячном разрезе, но периодически получают необходимую информацию. <Работа ведется активными темпами, и результаты очевидны>, - заверил генсек МИД РА.