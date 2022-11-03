Четверг, 3 Ноября 2022 12:36

АрмИнфо.Армения расширяет ограничения для лиц, допущенных к гостайне и ужесточает наказание за ее разглашение. Правительство Армении 3 ноября одобрило проект о внесении изменений в закон <О государственной тайне> и смежные законы.

Как отмечается в пояснении к документу, действующий закон <О государственной и служебной тайне> нуждается в полной реформе и совершенствовании с содержательной и законодательной точки зрения, он был принят в 1996 году и ряд правовых норм в нем не отражает современных реалий, а также современных международных опыт. <В действующем законе не в полной мере указан объем полномочий Правительства в области отнесения сведений к государственной тайне и их защиты, не определены основные понятия, используемые в законе, не указаны сроки рассмотрения конфиденциальных сведений, Рассекречивание конфиденциальной информации, а также ряд других правовых норм не регулируют ограниченное распространение служебной информации, связанные отношения>, - говорится в документе.

Проектом предлагается переименовать Закон <О государственной и служебной тайне> в <О государственной тайне>, так как изучение международного опыта (Российская Федерация, Беларусь, Казахстан, Грузия и др.) показывает, что именно так называются законы, регламентирующие поле. В связи с этим в проекте больше не используется понятие <служебная тайна>, а сведения с пометкой <Конфиденциально> также будут отнесены к государственной тайне. В законопроекте <О государственной тайне> уточняется степень конфиденциальности, разрешение на доступ к конфиденциальной информации, средства защиты конфиденциальной информации, определения штампа секретности и другие понятия. Также уточнен объем полномочий Правительства в области отнесения сведений к государственной тайне и их защиты, а также приведен ряд других правовых норм, касающихся конфиденциальной информации, в соответствии с современными реалиями и международным опытом.

В рамках инициативы пересмотрен также круг ограничений прав граждан, которые имеют или имели доступ к информации, содержащей государственную тайну. В частности, установлено, что лицо, имеющее разрешение на обращение со сведениями, составляющими государственные секреты, с грифом секретности <Особой важности> и <Совершенно секретно>, в случае частных визитов в зарубежные страны обязано через электронную площадку заблаговременно информировать об этом уполномоченный орган, не менее чем за 15 дней до вылета, в порядке, установленном Правительством. В исключительных случаях, когда возникает необходимость немедленного выезда, лицо может сообщить об этом уполномоченному органу в течение 7 дней после возвращения, при этом обосновав необходимость немедленного выезда и причины неуведомления уполномоченного органа заблаговременно.

Законодатель также ужесточил санкции: публикация государственной тайны карается наказанием лишением свободы на срок до 5 лет (вместо прежних 4), при отягчающих обстоятельствах - до 8 лет, за публикацию по неосторожности будет предусмотрены разные наказания, вплоть до тюремного заключения ?о 3 лет (вместо прежних 2), а за уничтожение секретных данных грозит лишением свободы на срок до 8 лет.