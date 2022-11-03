Четверг, 3 Ноября 2022 12:35

АрмИнфо. Около 1500 граждан подали заявки на участие в бесплатных курсах по стрельбе, организованные Минобороны - из них 1300 женщин и 200 мужчин. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны РА Арам Торосян.

Он напомнил, что заявки на участие принимались с 17 по 30 октября включительно. Первый этап проводится в Ереване. Затем планируется проведение курсов в областях страны. Граждане проявили достаточно живой интерес.

"Учитывая возможную занятость участников, мы планируем проводить курсы стрельбы по субботам и воскресеньям. Первый курс стрельбы состоится 5 ноября. Участники будут доставлены от центрального пункта сбора до стрельбища на автомобилях Минобороны. Они будут обеспечены питанием", - сказал Арам Торосян, передает "Арменпресс".

Он также сообщил, что ведомство сейчас занято распределением групп. Пресс-секретарь Минобороны РА подчеркнул, что курс будут проводить опытные военнослужащие. Фактический курс будет состоять из нескольких частей: устройство оружия, изучение тактико-технических характеристик, обучение прицеливанию, использование оружия, правила техники безопасности, механизмы заряжения обоймы, разборка и сборка оружия, занятие огневой позиции, практическая стрельба. Также будут проведены курсы по оказанию первой помощи, планируется поощрение тех, кто добивается наилучших результатов.

Представитель оборонного ведомства отметил, что в Министерство поступает много писем, звонков и предложений от граждан о проведении подобных курсов. По словам Арама Торосяна, весьма вероятно, что такие курсы будут носить периодический характер.