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АрмИнфо.В отличие от Украины, Армения одинока перед лицом угроз. Об этом в эфире одного из французских каналов заявила депутат НС Франции, член- основатель Круга дружбы "Франция-Арцах" Валери Буайе.
"Есть коррумпированное и расистское государство Азербайджан, которое нападает на границы Армении, стремясь к этническим чисткам и продолжению геноцида ", - заявила французский парламентарий.
При этом она констатировала, что Европа правильно мобилизовалась в защиту Украины, но молчит об Армении. " Мы справедливо мобилизовались для Украины, но молчим об Армении. Жизни армян стоят меньше, чем жизни украинцев?", - в этой связи задалась она вопросом.
Вместе с тем она выразила убеждение, что Франция могла бы сделать больше для Армении, особенно когда председательствовала в Евросоюзе. "Отправка наблюдателей - это минимальная услуга, потому что мы знаем, что происходит. На Кипре или Греции мы тоже закрываем глаза на неоднократные турецкие вторжения", - подчеркнула Буайе.
Вместе с тем французский парламентарий назвала позорным партнерство Урсулы фон дер Ляйен с Азербайджаном. "Энергетический кризис не может быть оправданием, особенно когда мы сталкиваемся с настоящими военными преступлениями", - убеждена депутат.
Она обратила внимание на то, что враги Армении открыто говорят, что хотят истребить армян. "И тем не менее мы продолжаем принимать этих лидеров, и Европа покупает газ у Азербайджана с Урсулой фон дер Ляйен, которая заявляет, что Алиев- надежный партнер", - резюмировал она.
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