Среда, 2 Ноября 2022 21:45

АрмИнфо. Москва не считает корректным выносить часть вопросов, обсуждаемых лидерами России, Армении и Азербайджана в Сочи, на публичное обсуждение, потому что это может помешать переговорам.

Так ответила официальный представитель МИД России Мария Захарова, в ходе брифинга 2 ноября на просьбу журналиста, рассказать о каких конкретных принципах, предложенных РФ Еревану и Баку по нормализации отношений идет речь, о которых ранее говорил премьер-министр Армении.

" Я бы обратила внимание на слова президента РФ Владимира Путина о том, что дискуссии будут продолжены. Мы считаем некорректны часть весьма чувствительных вопросов выносить на публичные обсуждения, потому что это может просто помешать переговорному процессу. Еще раз хотела бы подчеркнуть, что это слова президента нашего", - сказала она.

Она также опровергла информацию о переговорах главы МИД Армении, Азербайджана и России в Сочи "на полях" встречи лидеров.

По ее словам, в Сочи не было встречи и переговоров делегаций глав МИД России, Азербайджана и Армении.

" Это была не встреча делегаций и не переговоры. Это был контакт так сказать с глазу на глаз. Конечно, этот разговор состоялся в контексте переговоров лидеров", - сказала она/

Отметим, 31 октября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в Сочи состоялась встреча глав МИД России, Азербайджана и Армении.