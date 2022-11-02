|Переговоры в Праге и Сочи зафиксировали границу между Арменией и Азербайджаном и факт азербайджанской агрессии: Пашинян
|Захарова: Не считаем корректным выносить часть вопросов, обсуждаемых лидерами России, Армении и Азербайджана в Сочи на публичное обсуждение
|Сопрано Хибла Герзмава впервые выступит в Армении
|Фестиваль <Ереванские перспективы> подарит жителям и гостям столицы незабываемый концерт с участием всемирно известных музыкантов - Николая Луганского и Шарля Дютуа
|Депутат: складывается впечатление, что территория Армении не имеет стратегического значения для ОДКБ
|Армения заявила о расторжении контракта с иорданской компанией, сорвавшей поставки вооружений
|Настало время открыть турецко-армянскую границу - Пайлан
|В армянской столице пройдет вечер памяти Арно Бабаджаняна <Однажды в Ереване>
|Омбудсмен Армении: Участие женщин в миростроительстве и безопасности - это не вопрос обеспечения гендерного равенства
|Пашинян заверяет, что существенный рост расходов на оборону не противоречат мирной повестке правительства РА
|Захарова: Проблематика разблокирования транспортных связей в регионе обсуждалась на саммите лидеров Армении, Азербайджана и России в Сочи
|Джазовый оркестр Армении представит концертную программу ART OF BIG BAND в рамках международного фестиваля Yerevan Jazz Fest
|В партии <Гражданский договор> не обобщены результаты прошедшего съезда - Арутюнян
|Сотрудникам силовых ведомств, не прошедшим аттестацию, придется распрощаться со службой
|С 1 января 2023 года только сертифицированные медработники смогут работать в сфере здравоохранения Армении
|Отряды МЧС Армении будут нести службу на боевых позициях
|Спикер: решение в отношении Маргариты Симоньян весьма к месту, и даже немного запоздало
|ВТБ (Армения) повышает ставки по драмовым и рублевым вкладам
|Спикер парламента Армении считает несерьезными заявления президента Беларуси, сделанные им на последнем саммите ОДКБ
|Начался официальный визит председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана в Российскую Федерацию
|Экс-глава МИД Армении вновь обрушился с критикой на ОДКБ на фоне высказываний президента Беларуси
|Пашинян рассказал о важнейших нюансах сочинской встречи
|Аршакян избран председателем Постоянной комиссии ПА ОДКБ по политическим вопросам и международному сотрудничеству
|Правящую в Армении партию можно обвинять в чем угодно, но только не в вопросе демократичности - спикер
|В отношениях с Турцией преодолены комплексы и сложности коммуникационного характера: Премьер РА
|Министр обороны Армении высоко оценил деятельность гражданской миссии ЕС
|Секретарь Совбеза провел встречу с главой Миссии наблюдателей Евросоюза в Грузии и Армении
|Российский политолог: Надо объективно признать - военное присутствие России в регионе гарантирует сохранение национальной государственности Армении
|Парламент Турции одобрил продление мандата на пребывание турецких военных в Акне
|В Госдепе США назвали ключ к урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном
|МИД: В Брюсселе состоится третье заседание комиссии по демаркации и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном
|ACBA Банк первым в Армении представил новое инновационное решение
|Путин и Эрдоган обсудили итоги трехсторонней встречи в Сочи
|В Сенате США пройдут слушания о политике Вашингтона на Южном Кавказе
|Депутаты Европарламента прибыли в Армению, чтобы выразить свою солидарность с армянским народом
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Поворотный момент в отношениях Армении и Ирана: Пашинян и Раиси рассказали об итогах встречи
|Ардшинбанк и Mastercard предлагают расплачиваться через Apple Pay и получать кэшбэк
|СК РА: Арестован сослуживец погибшего рядового Мисака Петросяна
|Члены гражданской миссии ЕС продолжают изучать ситуацию в Гегаркунике
|В капусте взаимных противоречий сложно было ожидать заявления в Сочи, полностью удовлетворяющее одну из сторон - эксперт
|Лукашенко признался, что предлагал Ильхаму Алиеву инвестировать в Армению
|В Минобороны Армении прошло рабочее совещание
|Посол России: На Южном Кавказе ломаются многие привычные парадигмы в условиях глубокой трансформации миропорядка
|Сергей Лавров поприветствовал участников форума "Примаковские чтения"
|Ситуация на Южном Кавказе была на повестке переговоров глав МИД России и Турции
|Рубен Варданян: Вопрос о статусе Нагорного Карабаха пока не закрыт
|Сергей Копыркин назвал принципы разблокировки коммуникаций на Южном Кавказе
|Посол России: На наш взгляд, вопрос статуса Нагорного Карабаха следует оставить следующим поколениям
|Два гроссмейстера из Армении вошли в топ-100 лучших шахматистов планеты
|Путин: Не нужно заострять внимание на вопросах, которые не удалось согласовать, нужно спокойно, в закрытом режиме добиваться согласования
|Путин: Есть некоторые предпосылки того, что в целом путь к мирному договору между Арменией и Азербайджаном найден
|Заявление лидеров Армении, Азербайджана и России по итогам встречи в Сочи
|Путин признался: не всё удалось согласовать с Алиевым и Пашиняном на встрече в Сочи
|В Сочи стартует трехсторонняя встреча лидеров Армении, Азербайджана и России
|Начальник Генштаба ВС РА: 25 военнослужащих ВС Армении считались пропавшими без вести в результате сентябрьской агрессии Азербайджана
|Начальник Генштаба Армении подтвердил позиционные потери армянской стороны в ходе сентябрьской агрессии и рассказал о ситуации на передовой
|Путин Алиеву: Российский миротворческий контингент выполняет свою миссию так, как и должен это делать
|Французские парламентарии ознакомились с последствиями вражеской агрессии в Сюнике
|В Армению прибудет миссия по сбору фактов Европарламента
|Читать больше
АрмИнфо. Москва не считает корректным выносить часть вопросов, обсуждаемых лидерами России, Армении и Азербайджана в Сочи, на публичное обсуждение, потому что это может помешать переговорам.
Так ответила официальный представитель МИД России Мария Захарова, в ходе брифинга 2 ноября на просьбу журналиста, рассказать о каких конкретных принципах, предложенных РФ Еревану и Баку по нормализации отношений идет речь, о которых ранее говорил премьер-министр Армении.
" Я бы обратила внимание на слова президента РФ Владимира Путина о том, что дискуссии будут продолжены. Мы считаем некорректны часть весьма чувствительных вопросов выносить на публичные обсуждения, потому что это может просто помешать переговорному процессу. Еще раз хотела бы подчеркнуть, что это слова президента нашего", - сказала она.
Она также опровергла информацию о переговорах главы МИД Армении, Азербайджана и России в Сочи "на полях" встречи лидеров.
По ее словам, в Сочи не было встречи и переговоров делегаций глав МИД России, Азербайджана и Армении.
" Это была не встреча делегаций и не переговоры. Это был контакт так сказать с глазу на глаз. Конечно, этот разговор состоялся в контексте переговоров лидеров", - сказала она/
Отметим, 31 октября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в Сочи состоялась встреча глав МИД России, Азербайджана и Армении.
|Переговоры в Праге и Сочи зафиксировали границу между Арменией и Азербайджаном и факт азербайджанской агрессии: Пашинян
|Захарова: Не считаем корректным выносить часть вопросов, обсуждаемых лидерами России, Армении и Азербайджана в Сочи на публичное обсуждение
|Сопрано Хибла Герзмава впервые выступит в Армении
|Фестиваль <Ереванские перспективы> подарит жителям и гостям столицы незабываемый концерт с участием всемирно известных музыкантов - Николая Луганского и Шарля Дютуа
|Депутат: складывается впечатление, что территория Армении не имеет стратегического значения для ОДКБ
|Армения заявила о расторжении контракта с иорданской компанией, сорвавшей поставки вооружений
|Настало время открыть турецко-армянскую границу - Пайлан
|В армянской столице пройдет вечер памяти Арно Бабаджаняна <Однажды в Ереване>
|Омбудсмен Армении: Участие женщин в миростроительстве и безопасности - это не вопрос обеспечения гендерного равенства
|Пашинян заверяет, что существенный рост расходов на оборону не противоречат мирной повестке правительства РА
|Захарова: Проблематика разблокирования транспортных связей в регионе обсуждалась на саммите лидеров Армении, Азербайджана и России в Сочи
|Джазовый оркестр Армении представит концертную программу ART OF BIG BAND в рамках международного фестиваля Yerevan Jazz Fest
|В партии <Гражданский договор> не обобщены результаты прошедшего съезда - Арутюнян
|Сотрудникам силовых ведомств, не прошедшим аттестацию, придется распрощаться со службой
|С 1 января 2023 года только сертифицированные медработники смогут работать в сфере здравоохранения Армении
|Отряды МЧС Армении будут нести службу на боевых позициях
|Спикер: решение в отношении Маргариты Симоньян весьма к месту, и даже немного запоздало
|ВТБ (Армения) повышает ставки по драмовым и рублевым вкладам
|Спикер парламента Армении считает несерьезными заявления президента Беларуси, сделанные им на последнем саммите ОДКБ
|Начался официальный визит председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана в Российскую Федерацию
|Экс-глава МИД Армении вновь обрушился с критикой на ОДКБ на фоне высказываний президента Беларуси
|Пашинян рассказал о важнейших нюансах сочинской встречи
|Аршакян избран председателем Постоянной комиссии ПА ОДКБ по политическим вопросам и международному сотрудничеству
|Правящую в Армении партию можно обвинять в чем угодно, но только не в вопросе демократичности - спикер
|В отношениях с Турцией преодолены комплексы и сложности коммуникационного характера: Премьер РА
|Министр обороны Армении высоко оценил деятельность гражданской миссии ЕС
|Секретарь Совбеза провел встречу с главой Миссии наблюдателей Евросоюза в Грузии и Армении
|Российский политолог: Надо объективно признать - военное присутствие России в регионе гарантирует сохранение национальной государственности Армении
|Парламент Турции одобрил продление мандата на пребывание турецких военных в Акне
|В Госдепе США назвали ключ к урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном
|МИД: В Брюсселе состоится третье заседание комиссии по демаркации и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном
|ACBA Банк первым в Армении представил новое инновационное решение
|Путин и Эрдоган обсудили итоги трехсторонней встречи в Сочи
|В Сенате США пройдут слушания о политике Вашингтона на Южном Кавказе
|Депутаты Европарламента прибыли в Армению, чтобы выразить свою солидарность с армянским народом
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Поворотный момент в отношениях Армении и Ирана: Пашинян и Раиси рассказали об итогах встречи
|Ардшинбанк и Mastercard предлагают расплачиваться через Apple Pay и получать кэшбэк
|СК РА: Арестован сослуживец погибшего рядового Мисака Петросяна
|Члены гражданской миссии ЕС продолжают изучать ситуацию в Гегаркунике
|В капусте взаимных противоречий сложно было ожидать заявления в Сочи, полностью удовлетворяющее одну из сторон - эксперт
|Лукашенко признался, что предлагал Ильхаму Алиеву инвестировать в Армению
|В Минобороны Армении прошло рабочее совещание
|Посол России: На Южном Кавказе ломаются многие привычные парадигмы в условиях глубокой трансформации миропорядка
|Сергей Лавров поприветствовал участников форума "Примаковские чтения"
|Ситуация на Южном Кавказе была на повестке переговоров глав МИД России и Турции
|Рубен Варданян: Вопрос о статусе Нагорного Карабаха пока не закрыт
|Сергей Копыркин назвал принципы разблокировки коммуникаций на Южном Кавказе
|Посол России: На наш взгляд, вопрос статуса Нагорного Карабаха следует оставить следующим поколениям
|Два гроссмейстера из Армении вошли в топ-100 лучших шахматистов планеты
|Путин: Не нужно заострять внимание на вопросах, которые не удалось согласовать, нужно спокойно, в закрытом режиме добиваться согласования
|Путин: Есть некоторые предпосылки того, что в целом путь к мирному договору между Арменией и Азербайджаном найден
|Заявление лидеров Армении, Азербайджана и России по итогам встречи в Сочи
|Путин признался: не всё удалось согласовать с Алиевым и Пашиняном на встрече в Сочи
|В Сочи стартует трехсторонняя встреча лидеров Армении, Азербайджана и России
|Начальник Генштаба ВС РА: 25 военнослужащих ВС Армении считались пропавшими без вести в результате сентябрьской агрессии Азербайджана
|Начальник Генштаба Армении подтвердил позиционные потери армянской стороны в ходе сентябрьской агрессии и рассказал о ситуации на передовой
|Путин Алиеву: Российский миротворческий контингент выполняет свою миссию так, как и должен это делать
|Французские парламентарии ознакомились с последствиями вражеской агрессии в Сюнике
|В Армению прибудет миссия по сбору фактов Европарламента
|Читать больше
|Российский политолог: Надо объективно признать - военное присутствие России в регионе гарантирует сохранение национальной государственности Армении
|В капусте взаимных противоречий сложно было ожидать заявления в Сочи, полностью удовлетворяющее одну из сторон - эксперт
|Украинский аналитик: Турция - союзник, посредник или разрыв?
|В мире нет такой политической силы, которая могла бы заставить Азербайджан отказаться от претензий на Нагорный Карабах - аналитик
|Прогноз: США на данном этапе в вопросе Арцаха не активизируются
|Читать больше
|В капусте взаимных противоречий сложно было ожидать заявления в Сочи, полностью удовлетворяющее одну из сторон - эксперт
|Лукашенко признался, что предлагал Ильхаму Алиеву инвестировать в Армению
|Ишхан Сагателян обратился к Католикосу Всех армян, интеллигенции, молодежи и правящей партии "Гражданский договор"
|Роберт Кочарян назвал постыдным решение властей Армении запретить въезд в страну депутату Госдумы
|Шармазанов назвал геополитических бенефициаров теракта в парламенте Армении в 1999 году
|Востоковед: Эрдоган своего не упустит в ситуации с Арменией - ему ещё Организацию Тюркских Государств надо превратить в новую Оттоманскую Порту
|Тойво Клаар: У ЕС есть свои интересы на Южном Кавказе
|Мнение: С запретом на въезд в Армению Константину Затулину, Запад открывает информационный фронт борьбы с "пятой колонной России"
|Очередное проявление предательства - правозащитник о запрете въезда в Армению Константина Затулина
|Константин Затулин назвал оскорбительным шагом запрет на въезд в Армению
|Власти Армении объявили персоной нон грата самого высокопоставленного главу проармянского лобби России
|"Эпоха мира" в действии: Эрдоган посоветовал Алиеву прижать Армению к стене
|Фрэнк Пэллон признал: Западный проект урегулирования предполагает автономию Арцаха в составе Азербайджана
|Армянка из Гадрута признана одной из самых красивых замужних женщин Европы
|Глава МИД Арцаха: Нам не нужно выбирать между США и Россией, или любой другой страной