Среда, 2 Ноября 2022 21:09

АрмИнфо.В сопровождении Национального филармонического оркестра Армении под руководством дирижера Брайана Каслс-Энна в Армении состоится первый концерт народной артистки РФ и Абхазской Республики, известной сопрано Хиблы Герзмавы.

Концерт пройдет 12 ноября в концертном зале им. Арама Хачатуряна. Для армянского зрителя певица исполнит арии из известных опер.

Отметим, что Хибла Герзмава - с 1995 года солистка Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. Герзмава также является Народной артисткой Абхазии и Лауреатом Государственной премии РФ.

Получила всемирное признание благодаря выступлениям в Мариинском театре, в Королевском театре <Ковент-Гарден> в Лондоне, в Метрополитен-Опера в Нью-Йорке, в Венской государственной опере, в Римской опере, Французской опере и на других престижных сценах. С музыкальным театром Станиславского и Немировича-Данченко выступала в Южной Корее и в США, участвовала в Людвигсбургском фестивале в Германии. Гастролировала с концертными программами в Швеции, Франции, Нидерландах, Великобритании, Австрии, Бельгии, Испании, Греции, США и Японии.

Отметим, что концерт в Армении состоится в рамках XXIII Международного музыкального фестиваля <Ереванские перспективы>.