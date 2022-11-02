Среда, 2 Ноября 2022 21:06

АрмИнфо.В рамках XXIII Международного музыкального фестиваля <Ереванские перспективы> в Армении состоится долгожданный концерт пианиста-виртуоза, народного артиста РФ, Лауреата Государственной премии РФ Николая Луганского в сопровождении Национального филармонического оркестра Армении под руководством выдающегося швейцарского дирижера Шарля Дютуа.

Как сообщают организаторы Фестиваля, концерт состоится 8 ноября, в 19:00, в концертном зале им. Арама Хачатуряна.

В программе прозвучат Концерт №2 для фортепиано с оркестром Фридриха Шопена и Фантастическая симфония Гектора Берлиоза.

В источнике отмечено, что Шарль Дютуа - художественный руководитель Монреальского симфонического оркестра (OSM) 1977-2002 гг., обладатель более 40 международных наград, в том числе двух Grammy (США), Juno (Канада), Grand Prix du President de la Republique (Франция), Prix mondial du disque de Montreux (Швейцария), Amsterdam Edison, Japan Record Academy Award и лауреат премии немецких музыкальных критиков. Дютуа более известен как интерпретатор французской музыки XIX - начала XX веков. Толчок международному признанию Дютуа-дирижёра дал Герберт фон Караян, пригласивший Дютуа в 1964 году продирижировать балетом Мануэля де Фальи <Треуголка>в Венской государственной опере. В 1967-1977 годах возглавлял Бернский симфонический оркестр. Среди оркестров, с которыми работал Дютуа, Королевский филармонический оркестр, Национальный оркестр Франции, Гётеборгский симфонический оркестр, Филадельфийский оркестр и многие другие.

Отметим, что фестиваль <Ереванские перспективы> в этом году стартовал 12 сентября концертом известного скрипача Сергея Хачатряна

в сопровождении Государственного симфонического оркестра Армении под руководством главного дирижера Сергея Смбатяна.