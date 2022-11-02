Среда, 2 Ноября 2022 21:05

АрмИнфо.2 ноября в Национальном Собрании состоялось выездное заседание постоянной комиссии по политическим вопросам и международному сотрудничеству Парламентской Ассамблеи ОДКБ.

Председатель комиссии НС по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян в своем выступлении представил подробности азербайджанской агрессии 13 сентября, в результате которой армянская сторона понесла потери, мирные жители получили ранения, объекты гражданской инфраструктуры были повреждены. Он отметил, что Азербайджан открыто заявляет о своих амбициях в отношении суверенной территории Армении и готов продолжать боевые действия. По словам Кочаряна, решение внеочередного заседания Совета коллективной безопасности по наблюдению за ситуацией, когда уже имеет место акт агрессии против государства- члена, является абсолютно не тем результатом, которого ожидали от организации.

По его словам, складывается впечатление, что Кавказский регион, точнее, территория Армении, не имеет равнозначного стратегического значения для ОДКБ. В этом контексте Андраник Кочарян напомнил об успешной миротворческой операции в Казахстане. <Почему суверенная территория РА обозначена как спорная территория?>, - спросил Кочарян.