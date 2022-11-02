Среда, 2 Ноября 2022 19:37

АрмИнфо.В Ереване, 13 ноября, в концертном зале Арно Бабаджаняна пройдет вечер памяти композитора <Однажды в Ереване>.

Мероприятие проведет известный российский певец, шоумен, и давний поклонник творчества Бабаджаняна - Сергей Крылов.

На вечере памяти выступят юные дарования Армении - учащиеся Консерватории и представители творческой молодежи, которые исполнят произведения Арно Бабаджаняна. Помимо этого зрителям откроется много интересного из личной жизни композитора и пианиста, ярчайшего представителя армянской культуры.

Вечера памяти Арно Бабаджаняна пройдут еще в 20 крупных городах России и Армении, с целью отобрать талантливых детей и молодежь для участия в Галла-шоу, которое состоится в 2023 году - в 40 летнюю годовщину ухода из жизни Маэстро. Галла-шоу проведет Международный фонд памяти Арно Бабаджаняна.

Отметим, что Фонд был учрежден в 1990 году сыном композитора Араиком Бабаджаняном. Основная миссия - сохранение творческого наследия композитора, популяризация его музыки в первую очередь среди молодого поколения