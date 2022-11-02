Среда, 2 Ноября 2022 19:36

АрмИнфо.Омбудсмен Армении Кристине Григорян приняла участие в презентации второго национального плана действий Армении на 2022-2024 годы в соответствии с Резолюцией ООН №1325 "Женщины, мир и безопасность".

Как сообщает пресс-служба ЗПЧ РА, в ходе своего выступления Григорян отметила, что важность последовательной реализации данной резолюции и национальной программы еще больше подтверждается на фоне нарастания региональных и межгосударственных конфликтов и кризиса международных систем защиты прав человека.

"Мы в Армении прекрасно знаем цену миру и безопасности, разрушительный дефицит мира и безопасности в нашем регионе мы ощущаем каждый день на протяжении десятилетий на своих семьях, родственниках и на собственной шкуре", - отметила Омбудсмен Армении.

При этом она констатировала, что доклад Генерального секретаря ООН за 2022 год "Женщины, мир и безопасность" представляет действительно тревожную картину. Так, продолжила она, в глобальном смысле зафиксирован беспрецедентный рост военных бюджетов, достигший исторического максимума (2,1 трлн долларов США), на фоне значительного сокращения средств, выделяемых женским организациям, действующим в зонах конфликтов.

"Даже количество женщин в миротворческих миссиях ООН сократилось до 19% по сравнению с 23% в 2020 году. Это простые факты, которые можно дополнить гораздо более сложным анализом. Однако возникает простой вопрос: может быть, между этими тенденциями существует причинно-следственная связь?

Участие женщин в миростроительстве и безопасности - это не вопрос обеспечения гендерного равенства, это вопрос национальной, региональной и, если хотите, глобальной безопасности", - отметила Омбудсмен Армении.

Вместе с тем, Григорян с сожалением констатировала, что до сих пор в составе органа, рассматривающего вопросы безопасности Армении, не было женщины, и в этом ключе задалась вопросом о целесообразности вверять вопросы безопасности и мира всего населения интеллекту и мудрости только половины населения.

Она также отметила, что ее визиты в приграничные районы Армении наглядно показывают, что женщины и девушки более уязвимы перед вооруженными нападениями, перемещениями, другими кризисными ситуациями и просто существования в условиях ползучей и вечной войны.

"Война, развязанная Азербайджаном против народа Нагорного Карабаха в 2020 году, широкомасштабная агрессия Азербайджана 13-14 сентября в отношении трех областей Армении, в ходе которой мишенью были мирное население и гражданская инфраструктура, и продолжающееся по сей день вторжение ясно показали крайнюю уязвимость женщин и девочек.

Женщины, служащие в вооруженных силах, особенно уязвимы при выполнении своего долга против таких режимов и государств, где ненависть и приниженные представления о роли женщины в обществе просто опасны и являются универсальным правилом. Да, ярким примером этому являются гнусные действия азербайджанских вооруженных сил против армянских женщин-военнослужащих в ходе сентябрьского нападения, и еще более опасно то, насколько такие настроения ненависти и межнациональной розни распространились среди азербайджанского населения", - заявила Омбудсмен Армении.

При этом она отметила, что именно вышеуказанное вдохновило ее на создание Совета по женским вопросам при ЗПЧ РА, где голос женских организаций, действующих в регионах Армении, будет более услышан, а участие станет более эффективным.

"Наша цель - объединить усилия для продвижения интересов женщин, расширения прав и возможностей женщин и их вдохновения для обеспечения устойчивой, мирной и безопасной жизни для всех нас. Во время нашей самой первой встречи, состоявшейся в начале сентября этого года, мы в Совете согласовали план действий, направленный на расширение участия и вовлечения женщин в правоохранительные системы. Мы договорились продолжать работу по более значимому участию женщин в Вооруженных силах", - отметила она