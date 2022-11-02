Среда, 2 Ноября 2022 19:32

АрмИнфо. Существенное увеличение расходов на оборону и переход к профессиональной армии никоим образом не противоречат мирной повестке, провозглашенной правительством. Об этом заявил 2 ноября премьер-министр Никол Пашинян на слушаниях проекта государственного бюджета на 2023 год.

Так, по словам премьера, согласно проекту бюджета, в 2023 году, по сравнению с 2018-м, расходы в сфере обороны увеличатся на 113 % или 270 млрд драмов - до 509 млрд драмов или $1,2 млрд.

Никол Пашинян напомнил, что правительство инициировало процесс реформирования армии, ряд законодательных поправок уже направлен в Национальное собрание. Их целью является установление стандартов и соответствующей заработной платы.

<Цель и смысл всего этого процесса - переход к профессиональной армии и, конечно же, повышение обороноспособности РА. Существенное увеличение оборонных расходов и реформы, переход к профессиональной армии никоим образом не противоречат мирной повестке дня, провозглашенной правительством>, - заверил глава кабмина РА.

Как указал глава исполнительного органа, армия является одним из важнейших государственных институтов, который должен состояться. <Перед нами стоит задача - иметь армию высоких стандартов. С другой стороны, это никоим образом не противоречит мирной повестке дня. Армения будет последовательно продвигать заявленную мирную повестку>,- сказал премьер-министр.