Среда, 2 Ноября 2022 19:25

АрмИнфо. Проблематика разблокирования транспортных связей в регионе обсуждалась на саммите лидеров Армении, Азербайджана и России в Сочи. Об этом 2 ноября в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, касаясь вопроса о примирении между Арменией и Азербайджаном

Так, на вопрос, как в Москве оценивают усилия по организации так называемого "Зангезурского коридора", который позволит соединить Азербайджаном с ее эксклавом Нахиджеваном, Захарова в частности, сказала:

"Ну, мы используем термин "маршрут". Проблематика разблокирования транспортных связей в регионе обсуждалась как раз на саммите лидеров Армении, Азербайджана и России в Сочи 31 октября. И было условлено, что соответствующая работа продолжится в рамках рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров трех стран. Собственно, как это и было определено в совместном заявлении лидеров трех стран от 11 января 2021 года".

Добавим, что Азербайджан всячески пытается заполучить экстерриториальный коридор через территорию Армении. Оставаясь верной своей манипулятивной политике, азербайджанская сторона по своему интерпретирует трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года по прекращению огня и заверяет, что документ предполагает предоставление коридора Азербайджану. В Армении же подчеркивают, что готовы предоставить транспортный маршрут Азербайджану, но при уважении суверенитета РА.

Отметим, что 11 января 2021 года в Москве прошли переговоры лидеров России, Азербайджана и Армении Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна. Российский лидер после переговоров заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трех стран. Группа занимается вопросами разблокирования экономических, торговых и транспортных связей в регионе, открытием границ.

3 июня текущего года состоялось 10-ое заседание трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Армении - Мгера Григоряна, России - Алексея Оверчука и Азербайджана - Шахина Мустафаева.

"Армения, Россия и Азербайджан сблизили позиции по пограничному и иным видам контроля, а также по безопасному следованию граждан, транспортных средств и грузов по автомобильным и железным дорогам через территории Армении и Азербайджана. Вице- премьеры обсудили возможные маршруты прохождения автомобильной дороги, обеспечивающей транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахиджеваном через территорию Армении. Стороны продолжат работу по реализации договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана касаемо разблокирования транспортных связей в регионе", - было сказано по итогам состоявшейся встречи.