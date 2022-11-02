Среда, 2 Ноября 2022 19:24

АрмИнфо. В рамках Международного фестиваля Yerevan Jazz Fest,18 ноября, в 19:30, в зале Союза архитекторов Армении, Государственный джазовый оркестр представит очередную концертную программу ART OF BIG BAND.

Оркестр под руководством дирижера, заслуженного деятеля искусств Армении Армена Уснунца исполнит произведения и аранжировки как зарубежных, так и современных армянских авторов.

Помимо этого, в рамках проекта в зале Союза Архитекторов пройдет персональная выставка новых работ художника Айдука Смбатяна <Гравитация>.

Отметим, что Государственный джаз-оркестр Армении - один из первых джазовых оркестров Советского Союза, создан в 1938 году. За время своего существования оркестр завоевал большую любовь публики, как в странах бывшего СССР, так и за рубежом. Билеты на концерт ART OF BIG BAND можно приобрести или заказать по следующей ссылке: https://www.tomsarkgh.am/hy/event/46050/Art-of-big-band-State-jazz­orchestr.html?fbclid=IwAR1YRyQBFFkM4ef_pwLFeBxbZGUTXUBRPGxcWtxoEH6NMFZm JvGyAkqgH0w .