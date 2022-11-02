Среда, 2 Ноября 2022 19:23

АрмИнфо.В правящей в Армении партии <Гражданский договор> пока не обобщены результаты недавно прошедшего съезда партии. Об этом 2 ноября журналистам заявил руководитель аппарата премьер-министра РА Араик Арутюнян, комментируя новый состав правления партии.

Отметим, что в составе правления партии не нашлось места министру иностранных дел Арарату Мирзояну, Ален Симонян набрал небольшое количество голосов. В то же время в составе правления оказались не ключевые представители партии.

Как отметил в этой связи Араик Арутюнян, съезд состоялся в субботу, до него весьма активными темпами происходили внешнеполитические процессы, в которые были вовлечены некоторые члены правления партии. Впрочем, как заметил Арутюнян, Арарат Мирзоян не был выдвинут, чтобы быть избранным членом правления. <По моей оценке, итоги выборов членов правления соответствуют той ситуации, которая сегодня имеется>, - заметил глава аппарата, добавив, что в состав правления избираются не самые преданные премьер-министру Николу Пашиняну лица, а те, которых избирают делегаты съезда. Причем, весь процесс выборов транслировался.

Глава аппарата премьер-министра добавил, что в лице партии <Гражданский договор> общественность имеет самую демократическую политическую силу, которая когда-либо была в Армении.