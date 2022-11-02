Среда, 2 Ноября 2022 19:22

АрмИнфо. В ближайшее время в Полиции, Службе национальной безопасности и Службе государственной охраны Армении будет задействована система <добровольной> аттестации. Об этом заявил 2 ноября премьер- министр Никол Пашинян на слушаниях проекта государственного бюджета на 2023 год.

В результате начнется процесс удвоения зарплат, отметил премьер, подчеркнув, что процесс аттестации будет добровольным. <Кто считает себя готовым - сможет пройти аттестацию. Кто не пройдет - будет работать на прежние зарплаты, однако это не будет длиться бесконечно>, - сказал глава кабмина.

По его словам возможно, будет установлен срок в 3 года, по истечении которого сотрудники , не прошедшие аттестацию, не смогут продолжить работу в данном ведомстве.