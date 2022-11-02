Среда, 2 Ноября 2022 19:20

АрмИнфо.Ассигнования сфере здравоохранения Армении в 2022 году, по сравнению с 2018 годом, уже увеличились 54%, а в 2023 году рост составит еще примерно на 87%, заявил премьер-министр Никол Пашинян 2 ноября в парламенте на предварительных слушаниях проекта госбюджета на 2023 год.

<Фактически, мы сможем дойти до двойного увеличения. С радостью должен отметить, что также планируется ощутимое повышение зарплат в первичном звене здравоохранения. Это соответствует логике перехода на более эффективное управление в данной отрасли>, - сказал премьер.

Пашинян подчеркнул, что необходимо приложить все усилия для того, чтобы диагностировать заболевания у людей на ранней стадии или, при возможности, предотвратить их. Он также напомнил, что с 1 января 2023 года только сертифицированные медработники смогут работать в сфере здравоохранения Армении.