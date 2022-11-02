Среда, 2 Ноября 2022 16:01

АрмИнфо. Отряды МЧС Армении будут нести службу на боевых позициях. Так, согласно МЧС Армении, из сотрудников спасательной службы МЧС по городу Ереван и региональных спасательных управлений сформированы отряды, которые будут выполнять функции охраны и обороны на двух боевых позициях государственной границы.

В этой связи, сегодня, 2 ноября, 25 сотрудников Спасательного управления Еревана отправились на сборы.

25-дневные сборы пройдут в одной из N-их воинских частей согласно плану МО РА. После подготовки отряды МЧС отправятся на опорные пункты и будут нести 14-дневное боевое дежурство.