Среда, 2 Ноября 2022 15:44

АрмИнфо.Председатель Национального Собрания РА Ален Симонян не располагает сведениями о запросе российской стороны относительно внесения главного редактора телеканала RT, международного информационного агентства «Россия сегодня» и информационного агентства «Sputnik» Маргариты Симоньян в <черный список> лиц, нежелательных для посещения Армении.

<Я не в курсе относительно этого заявления, но если оно поступит, ответ будет соответствующим. Считаю, что решение весьма к месту, и даже немного запоздало. Имеются и другие люди, которые пренебрегают национальными интересами Армении. Они должны осознать, что их присутствие в нашей стране нежелательно>, - сказал спикер.

Отвечая на вопрос о возможности блокирования трансляций российских телеканалов в Армении, председатель НС отметил, что это <было бы немного неправильным шагом>. Он напомнил о наличии в России 1,5-2 млн соотечественников.

<Этим шагом давайте не фиксировать, что Российская Федерация для нас является нежелательным государством, не ведите нас по этому пути, ничего подобного нет. Да, имеются вопросы, которые мы поднимали и будем поднимать, защищая интересы нашей страны, но это не означает, что с сегодняшнего дня все телеканалы будут закрыты, и мы больше не государства - союзники. Не делайте этого>, - попросил Симонян журналистов.

Он добавил, что Ереван ожидает от Москвы шагов, которые вытекают из договоров, заключенных Российской Федерацией, а также реальных действий, вытекающих из заявлений российского руководства.