Среда, 2 Ноября 2022 15:41

АрмИнфо.ВТБ (Армения) улучшает условия для населения по депозитам к Международному дню сбережений. В зависимости от срока размещения максимальная процентная ставка по драмовым вкладам повышена на 0,5 п.п., - до 10,5%, а по рублевым вкладам - на 3 п.п. до 5,5%. Предложение распространяется на депозитные продукты "Выгодный" и "Прогрессивный". Об этом АрмИнфо сообщии в пресс-службе ВТБ (Армения).

Вклад "Выгодный" на срок от 30 дней до 2 лет розничные клиенты ВТБ в Армении могут оформить в драмах с максимальной выгодой до 10,5% годовых и в российских рублях со ставкой до 5,5%. Минимальная сумма депозита составляет 100 тыс. драмов или 10 тыс. рублей, проценты по нему начисляются в конце срока размещения. Операции по пополнению и частичному снятию средств в рамках продукта не предусмотрены. Новое предложение действует до 15 ноября текущего года.

Максимальная доходность по депозиту "Прогрессивный" в драмах увеличилась до 9,22% годовых, в российских рублях - до 4,87%. Открытие вклада с возможностью пополнения доступно от 30 тыс. драмов, или 5 тыс. рублей на срок от 30 дней до 2 лет.

"Сегодня на фоне сохраняющейся двузначной ключевой ставки Центробанка Армении спрос клиентов к сберегательным продуктам продолжает оставаться высоким. Учитывая потребности вкладчиков, мы решили улучшить условия по двум самым популярным срочным депозитам из нашей линейки, которые можно оформить с максимальной выгодой в драмах и российских рублях. В настоящее время доля вкладов в них превышает 90% от всех размещений в валютах других стран. При этом в драмах клиентам доступны сбережения по ставке выше рыночной", - комментирует заместитель директора Департамента развития розничного бизнеса ВТБ (Армения) Айк Геворкян.

Клиенты-физлица ВТБ (Армения) могут открывать и пополнять депозиты как в отделениях банка, так и дистанционно - с помощью сервиса Видео банкинг.

Все размещения средств гарантированы Фондом гарантирования возмещения вкладов. Подоходный налог с процентов по депозитам составляет 10%.

Подробную информацию о вкладах можно узнать на официальном сайте ВТБ (Армения), в отделениях банка или позвонив в контактный центр по номеру 87-87.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 30.06.2022г, подготовленного ИК АрмИнфо, ВТБ (Армения) входит в TOP-5 по объему срочных вкладов физлиц - свыше 105 млрд драмов или 7% от суммарных срочных депозитов физлиц по рынку. В портфеле срочных депозитов Банка на долю вкладов физлиц приходится порядка 79%, а в общих обязательствах банка доля срочных депозитов достигает 64%.